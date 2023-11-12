به گزارش خبرگزاری مهر، بهرنگ قربانی با اشاره به اینکه کارت هوشمند اتباع خارجی یک کارت چند منظوره هویتی، بانکی و ارتباطی است، اظهار داشت: توزیع این کارت طی چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول شامل اتباع خارجی دارای کارت آمایش است و توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال از طریق پیامک یا تماس تلفنی به شخص تبعه اطلاع‌رسانی خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری جهت کسب اطلاعات از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا دفاتر ندارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس به مدارک مورد نیاز زمان مراجعه به دفاتر اشاره و تاکید کرد: اتباع خارجی دارای کارت آمایش شخصاً با در دست داشتن و تحویل کارت هویتی، قولنامه منزل ممهور به مهر برجسته آژانس املاک، کد رهگیری و کد پستی درج شده در قولنامه در زمان اعلامی باید به دفاتر مراجعه کنند.

بهرنگ قربانی افزود: با توجه به ثبت عکس زنده، اثر انگشت و عنبیه، حضور تمام اعضای بالای دو سال خانوار در دفاتر الزامی خواهد بود و عدم حضور هر یک از اتباع خارجی به منزله انصراف از دریافت کارت، تلقی خواهد شد و کارت هوشمند به وی تعلق نخواهد گرفت.

قربانی خاطرنشان کرد: از مزایای دریافت کارت هوشمند اتباع خارجی دریافت همزمان کارت بانکی به نام هر یک از اتباع است و از الزامات دریافت کارت بانکی نیز شماره تماس اعلامی تبعه است و به منظور اطلاع‌رسانی از شعب بانک عامل در خصوص زمان حضور در بانک، پیامک فعال‌سازی به سر شماره اعلامی ارسال می‌شود که باید شماره اعلامی در اختیار شخص تبعه باشد تا با مشکل زمان فعال‌سازی مواجه نشوند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از اتباع خارجی خواست زمان مراجعه به دفاتر کفالت، اطلاعات شغلی، تحصیلی، مهارتی، سکونتی، بهداشت و درمان، بیمه، شماره تماس ثابت، شماره تماس همراه و کد پستی خود را به همراه داشته باشند.

قربانی با اشاره به باقیمانده اتباع خارجی ساکن منطقه ۸ شهرداری شیراز هشدار داد و گفت: تحویل کارت هوشمند اتباع خارجی ساکن در منطقه هشت شیراز منوط به جابه‌جایی و ارائه قولنامه جدید مبنی بر سکونت در خارج از منطقه یاد شده است و در صورت عدم جابجایی در موعد مقرر کارت آمایش آنان نیز فاقد اعتبار تلقی شده و این افراد جزو اتباع غیرمجاز محسوب خواهند شد.