  1. استانها
  2. فارس
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس:

کارت هوشمند اتباع خارجی در استان فارس توزیع می‌شود

کارت هوشمند اتباع خارجی در استان فارس توزیع می‌شود

شیراز - مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از آغاز فرآیند توزیع کارت هوشمند اتباع خارجی در فارس از تاریخ ۲۳ آبان‌ماه توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرنگ قربانی با اشاره به اینکه کارت هوشمند اتباع خارجی یک کارت چند منظوره هویتی، بانکی و ارتباطی است، اظهار داشت: توزیع این کارت طی چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول شامل اتباع خارجی دارای کارت آمایش است و توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال از طریق پیامک یا تماس تلفنی به شخص تبعه اطلاع‌رسانی خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری جهت کسب اطلاعات از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا دفاتر ندارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس به مدارک مورد نیاز زمان مراجعه به دفاتر اشاره و تاکید کرد: اتباع خارجی دارای کارت آمایش شخصاً با در دست داشتن و تحویل کارت هویتی، قولنامه منزل ممهور به مهر برجسته آژانس املاک، کد رهگیری و کد پستی درج شده در قولنامه در زمان اعلامی باید به دفاتر مراجعه کنند.

بهرنگ قربانی افزود: با توجه به ثبت عکس زنده، اثر انگشت و عنبیه، حضور تمام اعضای بالای دو سال خانوار در دفاتر الزامی خواهد بود و عدم حضور هر یک از اتباع خارجی به منزله انصراف از دریافت کارت، تلقی خواهد شد و کارت هوشمند به وی تعلق نخواهد گرفت.

قربانی خاطرنشان کرد: از مزایای دریافت کارت هوشمند اتباع خارجی دریافت همزمان کارت بانکی به نام هر یک از اتباع است و از الزامات دریافت کارت بانکی نیز شماره تماس اعلامی تبعه است و به منظور اطلاع‌رسانی از شعب بانک عامل در خصوص زمان حضور در بانک، پیامک فعال‌سازی به سر شماره اعلامی ارسال می‌شود که باید شماره اعلامی در اختیار شخص تبعه باشد تا با مشکل زمان فعال‌سازی مواجه نشوند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از اتباع خارجی خواست زمان مراجعه به دفاتر کفالت، اطلاعات شغلی، تحصیلی، مهارتی، سکونتی، بهداشت و درمان، بیمه، شماره تماس ثابت، شماره تماس همراه و کد پستی خود را به همراه داشته باشند.

قربانی با اشاره به باقیمانده اتباع خارجی ساکن منطقه ۸ شهرداری شیراز هشدار داد و گفت: تحویل کارت هوشمند اتباع خارجی ساکن در منطقه هشت شیراز منوط به جابه‌جایی و ارائه قولنامه جدید مبنی بر سکونت در خارج از منطقه یاد شده است و در صورت عدم جابجایی در موعد مقرر کارت آمایش آنان نیز فاقد اعتبار تلقی شده و این افراد جزو اتباع غیرمجاز محسوب خواهند شد.

کد مطلب 5936478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرشید IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      12 9
      پاسخ
      قیمت هر کارت چند هست ؟
    • BR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      13 8
      پاسخ
      برگه سرشماری کات هوشمند داده میشود یاخیر لطفا معلومات خواهند فرمود ممنون
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سلام من وقت کارتی که گرفته بودم گذشته حالا چکارکنم از کجا باید کارت بگیرم
    • وحید IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      15 0
      پاسخ
      ایا با برگه سرشماری کارت هوشمند میدهند؟؟؟ یا خیر
    • سمیر IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 1
      پاسخ
      کسی که برگه سرشماری نداشته باشه بهش کارت هوشمند میدهد لطفاً معلومات بدهید؟
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام کسی برگ سر شماره داشته باشه می‌تونه کارت هوشمند بگیره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها