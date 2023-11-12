رئیس انجمن آمادگی جسمانی استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن آمادگی جسمانی که یکی از انجمنهای موفق زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی بود، با تصمیم حمید سجادی وزیر پیشین ورزش و جوانان به فدراسیون آمادگی جسمانی تبدیل شد تا احمد گواری سرپرست این فدراسیون شود و فرخ کیا که ریاست انجمن را داشت همچنان در این حوزه فعالیت کند.
با این حال سیاستهایی که در فدراسیون و به ویژه در حوزه آموزش عملیاتی شده است با تفکرات و برنامههای رئیس انجمن در یک راستا نیست و همین امر سبب شد تا فرخ کیا با ارسال نامهای به سرپرست فدراسیون از مسئولیت خود کناره گیری کند.
در متن استعفای فرخ کیا که از مدیران جوان و تحصیلکرده ورزش ایران به شمار میرود، آمده است:
«ضمن سپاس و قدردانی از زحماتی که برای بنده در جایگاه ریاست انجمن آمادگیجسمانی کشور، متحمل شدید، به دلیل همسو نبودن تفکرات مدیریتی اینجانب با تصمیمات آن فدراسیون محترم و همچنین احترام به شانیت این جایگاه ادامه همکاری با فدراسیون آمادگی جسمانی مقدور نمیباشد.
لذا با عنایت به اینکه وجدان بنده در طول مدیریت چهار ساله در انجمن آمادگیجسمانی کشور در راستای اهداف والای آمادگی جسمانی سلامتی مردم کشور عزیزم ایران، آسوده بوده از پست و سمت خود در فدراسیون آمادگی جسمانی ج. ا. ا، استعفا داده و برای جنابعالی و همه همکاران محترم در ادامه راه از خداوند منان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون دارم.
امیدوارم روزی فرا رسد که بدون غرض ورزی، بخل و حسد و هیچگونه خصومتی با تصمیمات درست و تخصصی فقط برای خدمت رسانی به مردم شایسته ایران عزیز، گامهای مؤثر برداریم.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار»
رئیس پیشین انجمن آمادگی جسمانی در مورد دلایل استعفایش به خبرنگار مهر گفت: با اعلام استعفای خود دست سرپرست فدراسیون برای انتخاب فرد مورد نظرش را باز گذاشتم تا بتواند مسئولی را انتخاب کند که با تفکرات مدیریتی اش همسو باشد.
وی ادامه داد: با توجه به زحمات چهار سالهای که برای رشد و توسعه آمادگی جسمانی در کشور داشتم تمام تلاشم را کردم که به این مسیر ادامه دهم اما شرایط به گونهای رقم خورد که چارهای جز قطع همکاری نداشتم.
فرخ کیا از قهرمانان ملی کشتی و دارای دکتری مدیریت استراتژیک در سازمانهای ورزشی و مدرس دانشگاه است که در دوره حضور انجمن آمادگی جسمانی در فدراسیون ورزشهای همگانی این انجمن را به یکی از بازوان اصلی فدراسیون تبدیل کرده بود.
در طول چهار سال حضور کیا در انجمن آمادگیجسمانی ایران کیفی سازی دورههای تخصصی آموزشی، مربیگری ها، کارگاهها و همسان سازی و سطح بندی مدرسین سراسر کشور، اصلاح ساختار انجمن آمادگی جسمانی، تشکیل و ساماندهی کمیتههای آمادگی جسمانی استانهای سراسر کشور، ارائه و اجرای طرح برگزاری لیگ باشگاههای آمادگی جسمانی ایران، تقدیر از پیشکسوتان آمادگیجسمانی ایران به عنوان چهرههای ماندگار، برگزاری دوره مربیگری پرسونال ترینینگ و کاندیشنینگ برای اولین بار در ایران، رتبه بندی استانها بر اساس ارزیابی عملکرد و همچنین ارائه و اجرای طرحها و ایدههای تخصصی برای جذب و مشارکت حداکثری مخاطبین به ورزش همگانی و جلوگیری از فقر حرکتی مردم انجام شد.
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