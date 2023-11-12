راه اندازی سامانه جامع محیط زیست/ لزوم پرورش مدیران آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انجم شعاع، معاون توسعه، مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: امروز هم فرصتی پیش آمد دستاوردهای سازمان به نمایش گذاشته شود و هم تقدیر از کارکنان نمونه صورت گرفت به طوری که حدود ۷۰ نفر از همکاران ما مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: شاخص کاهش سطح مناطق تحت تأثیر گرد و غبار و پایش و خوداظهاری مستمر منابع آلاینده از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست بوده است. همچنین کاهش سهم سازمان حفاظت محیط زیست از روزهای ناسالم کلان شهرها از کل سال بر اساس مستند قانونی شاخص سند تحول دولت مردمی را شاهد بوده‌ایم.

انجم شعاع گفت: مهم‌ترین دستگاهی که در بخش اجرا در حوزه گرد و غبار نقش دارد سازمان جهاد کشاورزی است و سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی دارد. پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های آب و خاک هم تکالیف بسیاری از دستگاه‌ها است و سازمان حفاظت محیط زیست نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: در سال گذشته سامانه اطلاعات جغرافیایی، سامانه ملی فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری و ایجاد سامانه جامع انجام شد و جز دستاوردها بود همچنین تشکیل برنامه الکترونیک و هوشمندسازی از دیگر اقدامات است.

وی درباره راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست کشور گفت این سامانه با هدف شفاف سازی، چابک‌سازی و حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و ۴۰ زیر سیستم تخصصی دارد. همچنین این سامانه به درگاه ملی خدمات الکترونیک و هوشمند دولت متصل شده است.

وی افزود: به شدت نیاز داریم که حوزه فناوری را تقویت کنیم و حداقل ۱۰ کارشناس آی تی نیاز است و باید برای هر دو استان حداقل دو کارشناس در نظر گرفت تا این سامانه‌های فناورانه را راهبری کنند و بتوانیم ۲۰ میلیون هکتار مناطق حفاظت محیط زیست را کامل محافظت کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در ۱۴ معاهده عضو است، گفت: تعهدات ناشی از اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغی مقام معظم رهبری مد نظر است و ایجاد محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در افق ۱۴۰۴ مورد توجه است.

انجم شعاع گفت: حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سو گذشته در محیط زیست همچنین پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست از وظایف سازمان است همچنین بررسی، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسایی در زمینه‌های مختلف محیط زیست و آموزش محیط زیست به منظور اشاعه و ارتقای سطح دانش و بینش زیست محیطی افراد جامعه از دیگر دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: حدود ۹۵۰ نفر در ۱۰ سال گذشته و حدود ۱۰۴۸ نفر در ۵ سال آینده از سازمان حفاظت محیط زیست خارج شده‌اند و حدود ۶۰۰۰ ردیف پستی بلا تصدی خواهد ماند همچنین اکنون از ۱۳۷۷۱ ردیف پستی در سازمان بالغ بر ۵۱ درصد آن خالی و بلاتصدی است.