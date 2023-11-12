به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در پنجمین نشست کارگروه اقتصاد دریامحور استان اظهار داشت: کارگروه اقتصاد دریاپایه استان در سه محور برای پیشرفت در حال برنامه‌ریزی است که شامل توسعه زیرساخت‌هایی مورد نیاز، آماده‌سازی بسته قوانین مورد نیاز، شناسایی مقرارتِ لازم الاصلاح، رفع تناقضات موجود و افزایش سهم مردم در اقتصاد دریا است.

وی توجه به مردم بومی را از ویژگی‌های سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد دریاپایه، دانست و بیان‌کرد: در این سند بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط دیده شده‌اند که به دلیل اهمیت دادن به نقش مردم در اقتصاد دریا بوده تا مردم بومی و محلی بتوانند اقتصاد دریایی مناطق را توسعه دهند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان بر ضرورت بهره‌گیری از حمل و نقل ترکیبی در ترانزیت بین‌المللی تاکید کرد و افزود: برای اینکه سهم‌مان را از ترانزیت بین‌المللی بگیریم، باید از حمل و نقل ترکیبی استفاده کنیم به طوری که بار در سریع‌ترین زمان ممکن از کشتی به ناوگان ریلیِ دارای سرعت مناسب منتقل و ترانزیت شود و برای این مهم سه نقطه مشخص شده بود که شامل یک شهر لجستیکی در بندرعباس و یک دهکده لجستیکی در جاسک است که در حال بررسی آن هستیم.

دوستی همچنین با اشاره به راه‌اندازی ۲۸ هنرستان‌ تخصصی به ویژه هنرستان دریانوردی و تعمیرات موتور کشتی، گفت: این هنرستان‌ها را توسعه خواهیم داد و برای اول مهر سال آینده، چندین هنرستان دریایی جدید را ایجاد خواهیم کرد؛ چرا که مهارت‌های فنی و افزایش سرمایه دو پیش‌نیاز اصلی توسعه به شمار می‌آیند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت: اقتصادی‌سازی جزایر برای ایجاد اشتغال در راستای تحقق اهداف اقتصاد کلان و اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکید بر اقتصاد دریاپایه در سطح کلان و اقتصاد خرد در سند ابلاغی رهبر معظم انقلاب پررنگ است.

حسین عباس‌نژاد افزود: در تحقق این هدف سازمان بنادر و دریانوردی برنامه‌ریزی‌های منسجمی به زیرساخت‌های بنادر شهید رجایی و بنادر شرق و غرب دارد در عین حال به دنبال ایجاد طرح‌هایی است که بتوان با احداث آن‌ها خدماتی در راستای ارتقا معیشتی مناطق ساحلی کشور، افزایش جمعیت و همچنین توسعه اشتغال‌ و صنایع خرد ارائه داد.

وی در این باره به احداث بندر چند منظوره سیریک در منطقه شرق استان، طرح‌های توسعه‌ای در بندر شیو، ابوموسی، هرمز و لارک اشاره کرد که در کنار طرح‌های بزرگ، با ایجاد چنین طرح‌ها می‌توان بخش عمده‌ای از اهداف سند توسعه دریامحور را در استان هرمزگان محقق کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری «نخل ناخدا» و بنادر حقانی و هرمز با مشارکت بخش خصوصی را از دیگر طرح مهم سازمان بنادر و دریانوردی در این استان نام برد که با محوریت توسعه اقتصاد دریامحور و توجه به گردشگری دریایی دانست که با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.