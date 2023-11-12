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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

کاراته و بازهم تغییر دبیر فدراسیون/ آشوری: به خواست طباطبایی رفتم

کاراته و بازهم تغییر دبیر فدراسیون/ آشوری: به خواست طباطبایی رفتم

در ادامه تغییرات در فدراسیون کاراته، عضو کمیسیون ورزشکاران به عنوان دبیر جدید انتخاب شد تا یک بار دیگر همکاری محسن آشوری با کاراته به انتهای خط برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن طباطبایی پس از ۲۲ اسفندماه گذشته و انتخاب دوباره به عنوان رئیس فدراسیون کاراته، سومین دبیر خود را نیز انتخاب کرد. وی که با وحید مؤمنی کار را ادامه داده بود، ۷ مردادماه محسن آشوری را به عنوان سرپرست دبیری انتخاب و معرفی کرد. وی حالا و پس از گذشت ۱۰۶ روز، یوسف گرشاسبی رئیس کمیته امور مربیان و عضو کمیسیون مربیان و ورزشکاران را به عنوان سرپرست دبیری انتخاب و به زودی معرفی خواهد کرد.

با این تصمیم طباطبایی، محسن آشوری دبیر با سابقه کاراته به پایان همکاری با این فدراسیون نزدیک شد و به نظر می‌رسد از بدنه مدیریتی کاراته خارج خواهد شد.

آشوری در این مورد به خبرنگار مهر گفت: به خواست رئیس فدراسیون کاراته از سمت خود کناره گیری کردم. با طباطبایی دوست هستم و اتفاق خاصی نیفاده است. طی صحبتی که با ایشان داشتم، وی قصد تغییرات داشت که من هم تمکین کردم و مشکلی از این بابت نیست. بالاخره باید روزی رفت و فضا را برای فعالیت جوانترها مهیا کرد.

وی در مورد اینکه آیا بازهم به کاراته و فدراسیون بازخواهد گشت یا خیر گفت: من که از کاراته دور نمی‌شوم، آرزوی قلبی من موفقیت کاراته است، چیزی که سال‌ها برای آن تلاش کردم. هر زمانی هم که نیاز باشد و بخواهند در خدمت کاراته خواهم بود.

کد مطلب 5936594

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