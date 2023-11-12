کاراته و بازهم تغییر دبیر فدراسیون/ آشوری: به خواست طباطبایی رفتم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن طباطبایی پس از ۲۲ اسفندماه گذشته و انتخاب دوباره به عنوان رئیس فدراسیون کاراته، سومین دبیر خود را نیز انتخاب کرد. وی که با وحید مؤمنی کار را ادامه داده بود، ۷ مردادماه محسن آشوری را به عنوان سرپرست دبیری انتخاب و معرفی کرد. وی حالا و پس از گذشت ۱۰۶ روز، یوسف گرشاسبی رئیس کمیته امور مربیان و عضو کمیسیون مربیان و ورزشکاران را به عنوان سرپرست دبیری انتخاب و به زودی معرفی خواهد کرد.

با این تصمیم طباطبایی، محسن آشوری دبیر با سابقه کاراته به پایان همکاری با این فدراسیون نزدیک شد و به نظر می‌رسد از بدنه مدیریتی کاراته خارج خواهد شد.

آشوری در این مورد به خبرنگار مهر گفت: به خواست رئیس فدراسیون کاراته از سمت خود کناره گیری کردم. با طباطبایی دوست هستم و اتفاق خاصی نیفاده است. طی صحبتی که با ایشان داشتم، وی قصد تغییرات داشت که من هم تمکین کردم و مشکلی از این بابت نیست. بالاخره باید روزی رفت و فضا را برای فعالیت جوانترها مهیا کرد.

وی در مورد اینکه آیا بازهم به کاراته و فدراسیون بازخواهد گشت یا خیر گفت: من که از کاراته دور نمی‌شوم، آرزوی قلبی من موفقیت کاراته است، چیزی که سال‌ها برای آن تلاش کردم. هر زمانی هم که نیاز باشد و بخواهند در خدمت کاراته خواهم بود.