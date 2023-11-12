به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی کنگره هشت هزار شهید گیلان در شفت با بیان اینکه این شهرستان ۳۰۰ شهید والامقام را تقدیم نظام و انقلاب کرده است، اظهار کرد: شفت علی رغم همه محرومیت‌ها اما در بحث بصیرت و ایثار از خودگذشتگی سرآمد است.

وی با بیان اینکه مردم شفت پرچمدار بصیرت و اندیشه اسلامی هستند، افزود: حماسه حضور مردم شفت در ۷ دی که نماد عزت، استقلال، بصیرت مردمی است نشان داد که مردم این سامان تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند.

سرهنگ نقدپور با تاکید بر اینکه از نیمه دوم سال گذشته شروع برگزاری جلسات هماهنگی کنگره هشت هزار شهید گیلان در این شهرستان زده شده است، گفت: ساخت ۸۲ تابلوی تمثال شهدای گرانقدر را تقدیم پدر یا مادر شهیدی که در قید حیات بودند کرده و یا در همان منطقه نصب کرده ایم.

فرمانده سپاه شفت با بیان اینکه تعویض تابلوهای شهدا در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: برگزاری یادواره‌های شهدا در راستای کنگره هشت هزار شهید گیلان همچنان در این شهرستان و در مناطق مختلف در حال انجام است.

سرهنگ نقدی با اشاره به اینکه خاطرات شهدای فومن و شفت جمع آوری و به صورت مشترک توسط یک نویسنده گیلانی در حال انجام است، ادامه داد: کمیته تبلیغات هنری با مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان شفت در راستای این کنگره راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه کمیته جمع آوری آثار شهید توسط بنیاد شهید، فرهنگی و ایثارگران انجام گرفته است، اضافه کرد: در همین راستا کمیته ورزشی نیز توسط اداره ورزش و جوانان شفت راه اندازی و نامگذاری هر مسابقه ورزشی با نام یک شهید برگزار شده است.

سرهنگ نقدی کمیته بانوان، آمار و اطلاعات، تدوین و نشر، اداری و مالی در این راستا راه اندازی شده است، ادامه داد: دهیاران و شهرداران خواسته ایم که در صورت تعویض تمثال شهدا تاریخ تولد و شهادت و خاطره کوتاهی از شهید بزرگوار نیز آورده شود.