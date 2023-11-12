تردد از محور چالوس و آزادراه تهران- شمال ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اکنون تردد در محورهای شمالی هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

همچنین محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.

اکنون ترافیک در محور شهریار- تهران حدفاصل میدان «معادن» تا شهر قدس، همچنین آزادراه قزوین- کرج حدفاصل «مهرویلا» تا پل «کلاک» سنگین است.

در محور چالوس، عملیات کارگاهی جاده‌ای از ۲۳ مهر تا ۲۴ آبان منجر به انسداد این محور از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه شده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

همچنین محورهای جنگل گلستان- چمن‌بید در استان گلستان و محور قدیم خرم‌آباد- پل دختر مسدود است که تردد در این محور از آزادراه خرم‌آباد- پل زال و خرم‌آباد- کوهدشت انجام می‌شود.