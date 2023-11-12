تردد از محور چالوس و آزادراه تهران- شمال ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اکنون تردد در محورهای شمالی هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.
همچنین محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.
اکنون ترافیک در محور شهریار- تهران حدفاصل میدان «معادن» تا شهر قدس، همچنین آزادراه قزوین- کرج حدفاصل «مهرویلا» تا پل «کلاک» سنگین است.
در محور چالوس، عملیات کارگاهی جادهای از ۲۳ مهر تا ۲۴ آبان منجر به انسداد این محور از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سهشنبه شده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میشود.
همچنین محورهای جنگل گلستان- چمنبید در استان گلستان و محور قدیم خرمآباد- پل دختر مسدود است که تردد در این محور از آزادراه خرمآباد- پل زال و خرمآباد- کوهدشت انجام میشود.
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