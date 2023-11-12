کتاب «عرفان مجسم از خاک تا افلاک» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب عرفان مجسم در صد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد.

«عرفان مجسم، از خاک تا افلاک» در خصوص ویژگی‌های تاریخی شهر اصفهان و تألیف دکتر محمدعلی کامروا است که می‌تواند مرجع آموزشی و پژوهشی باشد.

گفتنی است پیام دکتر کامروا نویسنده کتاب که در بستر بیماری است در این جلسه قرائت شد.

در این پیام بر نگاه ویژه نویسنده به مجموعه‌های تاریخی اصفهان تأکید و عنوان شد که ابعاد عرفانی و فلسفی معماری اصفهان در این اثر، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب نویسنده همچنین گریزی بر اشتراکات معماری در مکه و مدینه و تاج محل هند با آثار تاریخی اصفهان داشته است.