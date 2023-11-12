  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

رئیس اداره شیلات باغملک:

۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی در باغملک رهاسازی شد

۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی در باغملک رهاسازی شد

باغملک- رئیس اداره شیلات باغملک از رهاسازی ۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی در بالادست دریاچه سد جره در رودخانه ابوالعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروستانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: به منظور حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان، ۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی گونه گطان، برزم و عنزه در بالا دست سد جره در رودخانه ابوالعباس رهاسازی شد.

وی اضافه کرد: حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان بومی با ارزش ژنتیکی بومی، افزایش تولید در منابع آبی و بهبود اکوسیستم آبی از مهمترین اهداف رهاسازی بچه ماهیان بومی در منابع آب‌های داخلی است.

رئیس اداره شیلات باغملک گفت: ایجاد اشتغال برای افراد بومی و بهبود معیشت آن‌ها و همچنین افزایش سرانه مصرف آبزیان از دیگر اهداف رهاسازی بچه ماهیان بومی در منابع آب‌های داخلی به شمار می‌رود.

کد مطلب 5936731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها