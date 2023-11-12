۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی در باغملک رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروستانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: به منظور حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان، ۲۶۵ هزار قطعه بچه ماهی بومی گونه گطان، برزم و عنزه در بالا دست سد جره در رودخانه ابوالعباس رهاسازی شد.

وی اضافه کرد: حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان بومی با ارزش ژنتیکی بومی، افزایش تولید در منابع آبی و بهبود اکوسیستم آبی از مهمترین اهداف رهاسازی بچه ماهیان بومی در منابع آب‌های داخلی است.

رئیس اداره شیلات باغملک گفت: ایجاد اشتغال برای افراد بومی و بهبود معیشت آن‌ها و همچنین افزایش سرانه مصرف آبزیان از دیگر اهداف رهاسازی بچه ماهیان بومی در منابع آب‌های داخلی به شمار می‌رود.