به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما، دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی، تغییر اقلیم اظهار داشت: در سال‌های اخیر بسیاری از مناطق جهان تحت تأثیر پیامدهای تغییرات اقلیم قرارگرفته‌اند به گونه‌ای که این پدیده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی-اقتصادی عصر حاضر در دستیابی به توسعه پایدار است.

وی افزود: از این رو ضرورت انجام اقدامات و همکاری‌های ملی و بین‌المللی در زمینه شناخت پیامدها و روش‌های سازگاری و کاهش اثرات آن بدیهی است.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ادامه داد: مخاطرات ناشی از گرمایش جهانی، نوسانات اقلیمی و تغییر اقلیم و همچنین راهکارهای سازگاری با آن هنگامی قابل شناسایی و برنامه‌ریزی است که آخرین یافته‌های علمی مرتبط با موضوع در زمینه کاربردها و پیش‌بینی‌های اقلیمی از طریق نشست‌های علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رهنما تصریح کرد: کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم تلاش می‌کند تا آخرین یافته‌های پژوهشگران در این حوزه را معرفی و به سازگاری با آن کمک کند.

وی گفت: سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع ملی هیأت بین الدولی تغییر اقلیم در ایران با مشارکت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور به عنوان بازوی علمی و پژوهشی این سازمان در سال‌های اخیر مبادرت به برگزاری ۶ دوره یا رویداد در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ کرده که مورد اقبال بسیاری از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.

دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم افزود: هفتمین دوره کنفرانس تغییر اقلیم با هدف بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای سازگاری کاهش پیامدها در حالی برگزار خواهد شد که جهان افزایش بیش از یک درجه سانتیگراد دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی را تجربه می‌کند.

رهنما تصریح کرد: در این کنفرانس سعی ما بر این است تا فضایی فراهم کنیم تا تجربیات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی به وسیله محققین عرصه‌های مرتبط با تغییر اقلیم مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.

وی در درباره محورهای مهم این کنفرانس گفت: کنفرانس مذکور بر روی سه محور اصلی «پیش بینی مخاطرات وضع هوا و پیش آگاهی‌های اقلیمی»، «تغییر اقلیم و پیامدهای آن» و «توسعه پایدار؛ توان اقلیمی، سازگاری، تاب آوری و کاهش آثار زیان بار» تاکید دارد و همچنین در نظر است در بخش جنبی کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی مرتبط با این محورها با سخنرانی اساتید مدعو داخلی و خارجی برگزار شود.