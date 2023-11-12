به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم پایانی نخستین مسابقه ملی کارتون دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع «دنیای غرب؛ پیشرفته در علم و فناوری، تهی‌دست در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی» با حضور دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدحمید مهدیون مدیرکل تشکل‌های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر توحید پوررستم رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن همایش‌های دانشکده هنر واحد تهران مرکزی برگزار شد.

جهان‌بین در این مراسم با قدردانی از باشگاه و دانشکده هنر واحد تهران مرکزی در برگزاری این رویداد، گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد اسلامی، شناخت دانشجویان بااستعداد و حمایت از آنها برای اعتلای هرچه بیشتر عرصه‌های هنری است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده‌های هنر و رشته‌های مهم و متنوع دارد اما هیچ ارتباط سیستماتیک بین عرصه و پایه نیست؛ دانشجوی هنری مستعد باید تا عرصه حمایت شود. البته بعد از آن نیز حمایت از این استعداد دیروز و هنرمند امروز وظیفه ماست و باید از دانشکده تا قله هنری را بهم پیوند بزنیم. معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای مربوطه منعقد کرده‌ است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین مسابقه ملی کارتون دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع «دنیای غرب؛ پیشرفته در علم و فناوری، تهی‌دست در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی» خاطرنشان کرد: در وقایع غزه، شاهد حمله رژیم صهیونسیتی به بیمارستان‌ها و کشتار زنان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم که ثابت می‌کند غرب و رژیم کودک‌کش صهیونیست در بنیان‌های اخلاقی تهی و فقیر است و بویی از انسانیت نبرده‌اند.

جهان‌بین تاکید کرد: غزه امروز بهترین تابلو برای تصویر این حقیقت است و هنرمند حتی اگر متدین نباشد، به خاطر شرافت انسانی نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.

وی ادامه داد: هنرمند جوهره باور خود را در عینیت بروز می‌دهد. کار فرمایشی و سفارشی نتیجه عکس می‌دهد. هرچه هنرمند زلال‌تر و معتقدتر باشد، تجلیاتش متعالی‌تر خواهد بود و ما در این زمینه باید کار کنیم.

در ادامه، دکتر عباس محمدی رییس باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مسابقه نخستین برنامه باشگاه است، این باشگاه قرار است درخصوص استعدایابی جوانان در زمینه‌های هنری فعالیت داشته باشد و استعداد دانشجویان را پرورش داده و شبکه‌سازی در هنرهای مختلف انجام دهد.

به گفته وی تولید محصولات هنری، افتتاح سینماهای دانشگاه، برگزاری جشنواره‌های نمایش، هنرهای تجسمی، شعر و داستان و... از دیگر برنامه‌های باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان دانشگاه آزاد اسلامی است.

دکتر محمدرضا شریف‌زاده رییس دانشکده هنر واحد تهران مرکزی هم در این مراسم گفت: با وجود مفاهیم و قصص فراوان قرآنی، از تولیدات هنری و انیمیشن‌ها غفلت شده است. دانشکده هنر تهران مرکزی بزرگترین دانشکده هنر غرب آسیاست و شایسته است برگزاری این گونه رویدادها و جشنواره‌ها مورد توجه و تقویت قرار گیرد تا غفلت سال‌های اخیر را جبران و جشنواره‌های متعدد هنری در مفاهیم و قصص قرآنی برگزار کرد.

در پایان این مراسم از حمیدرضا صوفی دانشجوی واحد تهران مرکزی، فاطمه قربان‌زاده دانشجوی واحد تبریز، رامبد دبستانی کارمند سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، عارفه راهنورد دانشجوی واحد اردستان، رسول حاجی‌زاده دانشجوی واحد اردبیل، سیدسجاد علیزاده دانشجوی واحد تهران مرکزی به عنوان برگزیدگان نخستین مسابقه ملی کارتون دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد.