کشف ۹۳۵ کیلوگرم موادافیونی در درگیری مسلحانه تکاوران پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان، در تشریح جزئیات این خبر افزود: در راستای کنترل تحرکات باندهای قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان‌های ایرانشهر و خاش، با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از فعالیت دو باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد افیونی در مرکز استان و شهرستان‌های موصوف که قصد انتقال محموله مواد مخدر به مرکز کشور را داشتند، به دست آمد و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی انهدام این باندها در دستور کار قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در این رابطه و با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مسیرهای تردد قاچاقچیان شناسایی و به طور هماهنگ و همزمان در قالب تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند طرح مهار، منطقه مورد نظر را تحت کنترل و رصد خود قرار دادند و موفق شدند محموله‌های مورد نظر را شناسایی کنند.

جلیلیان بیان کرد: سوداگران مرگ که تاب مقابله با تکاوران پلیس را نداشتند، با رها کردن خودروهای حامل مواد به اطراف متواری و طی بازرسی از خودروهای توقیف شده از قاچاقچیان در مجموع، ۹۳۵ کیلوگرم مواد افیونی شامل تریاک و حشیش کشف، تعداد سه نفر از قاچاقچیان دستگیر و تعداد دو دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان در ادامه با بیان اینکه تلاش برای دستگیری اعضای این باندهای قاچاق ادامه دارد، با اشاره به عزم جدی پلیس استان در مقابله با پدیده خانمان سوز قاچاق مواد افیونی، از شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.