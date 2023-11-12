به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن محکومیت قتل عام کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع در غزه، با توجه به موافقت دکتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به یاد دو فرزند دکتر شغورا که در بمباران اخیر مناطق مسکونی در غزه به شهادت رسیدند «بورسیه تحصیلی دکتر ایاد شغورا» را به دو دانشجوی ممتاز فلسطینی متقاضی تحصیل در رشته پزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا می‌کند.

در پی شهادت دو فرزند دکتر ایاد شغورا، دانش‌آموخته فلسطینی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مقطع PhD دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بمباران اخیر منازل مسکونی توسط رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیانیه‌ای توسط پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر شد که در آن ضمن تسلیت و ابراز همدردی با دکتر شغورا به‌عنوان عضو خانواده بین‌الملل دانشگاه، رفتارهای غیر انسانی، کودک کشی و نسل‌کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی قاتل در غزه محکوم شد.

در این بیانیه همچنین از فداکاری‌های دکتر شغورا در انجام وظیفه پزشکی و خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان این جنگ نابرابر، در شرایطی که قلبی مالامال از درد و اندوه از دست دادن عزیزان دارد، تقدیر شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به‌پاس صبر و استقامت ایشان در این مصائب و بلایا، برای ادای احترام به فرزندان شهیدش و حمایت از دانشجویان فلسطینی، پیرو موافقت رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به یاد دو طفل شهید دکتر شغورا، به دو دانشجوی ممتاز فلسطینی که متقاضی تحصیل در رشته پزشکی هستند؛ با هدف ادامه دادن راه دکتر شغورا و خدمت به مردم فلسطین، «بورسیه تحصیلی دکتر ایاد شغورا» اعطا می‌شود.

این بیانیه به زبان عربی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسّلام علی خاتم النبیین و سید المجاهدین محمد و آله الأکرمین الأطیبین الأطهرین.

إننا فی جامعة طهران للعلوم الطبیة، نقف الیوم موقفًا یملأه الأسی و الإصرار و نحن نشهد علی مأساة تعصف بأمّتنا الإسلامیّة، حیث یستمر العدوان الصهیونی المروّع علی أرض غزة الصامدة مخلفًا وراءه سیلاً من الجراح والأحزان.

نحیّی بکل فخر الدکتور إیاد شغورا، خریجنا البار، الذی جسّد معانی الإیمان و الإخلاص و التضحیة، و الذی لم یتوانی عن خدمة أهله و وطنه فی أحلک الظروف. فقد قال خاتم النبیین و سید المرسلین صلی الله علیه وآله وسلم: "خیر الناس أنفعهم للناس"؛ و إننا نری الیوم فی مسیرة الدّکتور إیاد شغورا العملیة، أروع تجلیات هذا الحدیث الشّریف.

و من هذا المنطلق، نتقدّم بأحرّ التّعازی و أصدق المواساة له و لأسرته الکریمة التی تعرّضت للظلم و العدوان فی غزة الفخر و الاباء، و ندعو الله أن یتقبلهم فی زمرة خیر الشهداء عنده.

إن تمسّک الدکتور إیاد شغورا بمبادئه الراسخة و إیمانه القوی حتی بعد فقدان عائلته الکریمة یعدّ مصدر إلهام لنا جمیعًا؛ و قد قال الإمام علی (علیه السلام) لبنیه السبطین الأمامین الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنة (علیهما السلام):"کونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا"؛ و بهذه الروح، نتعهّد فی جامعة طهران للعلوم الطبّیة بمواصلة تربیة الأجیال علی هذا المنهاج القویم.

نستنکر بأشد العبارات ما یقوم به الکیان الصهیونی المجرم من أعمال تنم عن جنون العظمة و الإبادة الجماعیة، و نعلن رفضنا القاطع لهذا العدوان الذی لا یمت للإنسانیة بصلة. ندعو المجتمع الدولی، و کل الأحرار فی العالم، إلی التضامن مع الشعب الفلسطینی محنته، و إلی دعم حقّه فی العدالة و التّحریر و السلْم.

و إننا فی جامعة طهران للعلوم الطبیة سنبدأ إنشاء منح دراسیة تحمل اسم الدکتور إیاد شغورا، تخلیداً لذکری أسرته الشهیدة و دعماً للطلاب الفلسطینین الراغبین فی اتّباع خطاه المشرّفة.

و "تخلیداً لذکری طفلی الدکتور إیاد شغورا الشهیدین، تقدم جامعة طهران للعلوم الطبیة منحة دراسیة لطالبین فلسطینیین متفوّقین تحت اسم《منحة الدکتور إیاد شغورا》لدراسة الطب، لیقوموا بمساعدة شعب فلسطین المظلوم صحّیا".

و ختامًا، نقول بلسان واحد: لا یمکننا الوقوف مکتوفی الأیدی. الواجب یحتم علینا الفعل؛ و لابد من القول بأعلی صوت: کفی! کفی للعدوان! کفی للظلم! کفی للإبادة!



《ان تنصروا الله ینصرکم و یثبّت اقدامکم 》

بردیس الدولی لجامعة طهران للعلوم الطبیة

پیش از این دکتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پیامی شهادت فرزندان، مادر و تعدادی از دیگر اعضای خانواده دکتر ایاد شغورا، دانش آموخته فلسطینی دوره PhD رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر یکی از بیمارستان های غزه را در پی حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس تسلیت گفته بود.

همچنین دکتر ایاد شغورا از همدردی رییس و اعضای خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کرد.

دکتر ایاد شغورا، دانش آموخته فلسطینی دوره PhD رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر یکی از بیمارستان های غزه در پیامی از همدردی رییس و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران در حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و شهادت اعضای خانواده اش قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

«سلام علیکم و رحمت الله استاد جان

خیلی ممنون جناب آقای زیاری ( مسئول هسته بین الملل بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهران)

بسیار لطف دارید هیچ کلمه ای نمی تواند احساسات من را نسبت به حمایت و حمایت شما بیان کند. وقتی متوجه می شوید که برادران و خواهرانی دارید که علاقه مند هستند، دنبال می کنند و همیشه به موقع کارهایی را که باید به بهترین شکل انجام شود، بسیار قدردان می شود.

من سه سال و سه ماه در کشور دومم ایران زندگی کرده‌ام. ایران برای همیشه در قلب من است و همه عشق را به مردم مهربانش دارم.

با تشکر فراوان از پروفسور عزیز بابت پیام شما و امیدوارم که پیام تشکر من را از طرف من به رییس دانشگاه و همه هیئت مدیره TUMS برسانید.

ارادتمند شما.

ایاد شغورا»

تصاویری از شهادت فرزندان و برخی اعضای خانواده دکتر ایاد شغورا که در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.