کشف ۵ هزار فشنگ جنگی کلاشینکف در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سراوان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی از انتقال مقادیری فشنگ جنگی توسط افرادی در محور این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قانونی، به محل مورد نظر اعزام که متهمان به محض رؤیت مأموران با خودرو از محل متواری که در بازرسی از مخفیگاهشان تعداد پنج هزار فشنگ جنگی سلاح کلاشینکف را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به شناسایی متهمان و تحت تعقیب بودن آنان، در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با افراد و عواملی که باعث ایجاد ناامنی و جرم در جامعه شوند قاطعانه برخورد کرد.