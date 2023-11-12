مصطفی آمون در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ویژه برنامههای مختلف فرهنگی و هنری با همکاری فعالان کانونهای مساجد استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشی از تمرکز فعالیت کانونهای مساجد به مسأله کتاب و کتابخوانی است و در هفته کتاب نیز ویژه برنامههای مختلفی را تدارک دیدهایم تا مشارکت نوجوانان و جوانان در این امر فرهنگی پررنگتر باشد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل گفت: برگزاری نشست اندیشهورزی با حضور کتابداران منتخب مساجد، بازدید از کتابخانههای مسجد و تقدیر از کتابداران مسجدی از مهمترین برنامههای کانونهای مساجد در هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود.
آمون افزود: رونمایی از مستند فعالیتهای کتابخانهای کانون فرهنگی، هنری شهید علایی با عنوان «پرچمدار کتابخانه»، اجرای گروه سرود کانون فرهنگی، هنری منتظران مهدی (عج) در جشن استانی هفته کتاب، اجرای طرح شنبههای کتاب با محوریت خانواده، تجلیل از کتابداران شاخص استان در آئین استانی، مشارکت در برگزاری مسابقه کتابخوانی «طرح کلی اندیشه اسلامی» به صورت کشوری و برگزاری محافل نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و منتقدان حوزه کتاب از دیگر برنامهها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اجرای ویژه برنامههای مختلف فرهنگی و کتابخوانی در مصلای اردبیل و شهرستانها، برگزاری جلسات کتابخوانی دسته جمعی ویژه بچههای مسجد، اجرای میدانی گروههای سرود با موضوع کتاب و کتابخوانی برای ایجاد جذاب برای نوجوانان و جوانان و اجرای طرح پالایش کتاب از برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود.
آمون اضافه کرد: دیدار با خانواده شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا از دیگر برنامههای معنوی با حضور بچههای مسجد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: هم اکنون بیش از ۱۱۱ کتابخانه مخزندار و ۵۹ کتابخانه باز در سطح کانونهای مساجد استان با بیش از ۲۰۰ هزار کتاب در حال ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان مسجدی هستند.
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