تمثال مبارک شهدا در فومن نوسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد هماهنگی کنگره هشت هزار شهید در شفت، اظهار کرد: برنامه‌های محوری پیرامون دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان در فومن برگزار شده است.

وی از برگزاری یادواره بزرگ شهدای شهرستان فومن خبر داد و افزود: این یادواره با حضور مهمانان کشوری و استانی در شهرستان فومن برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه فومن با بیان اینکه توجه و تأمل به شهدا راه را برای ما روشن می‌کند، به تشریح اهم برنامه‌های صورت گرفته در راستی تکریم از مقام شهدا در این شهرستان پرداخت و بیان کرد: نصب تابلوی شهدا در منازل شهدا، دیدار و گفت‌و گوی چهره به چهره با خانواده شهدا و خاطره نویسی زندگی نامه شهدا تنها بخشی از این فعالیت‌ها است.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه بخش زیادی از آثار شهدا در این شهرستان جمع آوری شده است، گفت: کتابچه آثار و عکس شهدا به صورت تفکیک در مرحله انتشار قرار دارد.

وی از تشکیل گروه یاوران شهدا در فومن خبر داد و افزود: بچه‌های بسیجی و جهادی به صورت خود جوش و بدون حمایت دستگاهی این گروه را تشکیل دادند و از خانواده‌های شهدا سرکشی می‌کنند.

فرمانده سپاه فومن با بیان اینکه تصاویر و تمثال مبارک شهدا نوسازی می‌شوند، گفت: این طرح در مناطق روستایی، میادین ورودی، ورودی‌های شهر و نقاط مختلف شهرستان فومن در حال انجام است.