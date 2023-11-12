  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان شمالی:

حباب تورم در خراسان شمالی کاهش یافت

حباب تورم در خراسان شمالی کاهش یافت

بجنورد_ معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان شمالی گفت: حباب تورم در خراسان شمالی کاهش یافت.

ناصر فخرموحدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بهبود جایگاه خراسان شمالی در وضعیت نرخ تورم سالانه خبر داد و اظهار کرد: رتبه خراسان شمالی در نرخ تورم از رتبه ۴ در ابتدای سال به رتبه ۸ کشور در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ بهبود یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی بر کالا و خدماتی که بیشترین تأثیر را در افزایش تورم استانی به دنبال داشته است، یکی از دلایل بهبود نرخ تورم در استان است.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، در جدول شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان و کشور در هفت ماهه امسال، نرخ تورم سالانه استان در فروردین ماه امسال از ۵۵.۴ به ۵۰.۲ درصد در مهر ماه امسال تنزل یافته است.

فخر موحدی تصریح کرد: طبق این آمار میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در استان از فروردین ماه امسال از ۶۲.۵ به ۳۹.۳ درصد رسیده که میزان میانگین تورم نقطه به نقطه در کشور ۳۹.۲ درصد است.

وی نرخ تورم ماهانه استان در فروردین ماه امسال را ۱.۹ و در مهرماه امسال ۱.۸ درصد عنوان کرد.

کد مطلب 5936792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها