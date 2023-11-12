حباب تورم در خراسان شمالی کاهش یافت

ناصر فخرموحدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بهبود جایگاه خراسان شمالی در وضعیت نرخ تورم سالانه خبر داد و اظهار کرد: رتبه خراسان شمالی در نرخ تورم از رتبه ۴ در ابتدای سال به رتبه ۸ کشور در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ بهبود یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی بر کالا و خدماتی که بیشترین تأثیر را در افزایش تورم استانی به دنبال داشته است، یکی از دلایل بهبود نرخ تورم در استان است.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، در جدول شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای استان و کشور در هفت ماهه امسال، نرخ تورم سالانه استان در فروردین ماه امسال از ۵۵.۴ به ۵۰.۲ درصد در مهر ماه امسال تنزل یافته است.

فخر موحدی تصریح کرد: طبق این آمار میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در استان از فروردین ماه امسال از ۶۲.۵ به ۳۹.۳ درصد رسیده که میزان میانگین تورم نقطه به نقطه در کشور ۳۹.۲ درصد است.

وی نرخ تورم ماهانه استان در فروردین ماه امسال را ۱.۹ و در مهرماه امسال ۱.۸ درصد عنوان کرد.