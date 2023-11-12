به گزارش خبرنگار مهر، عادل شهرزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاستهای دولت برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان، اظهارداشت: تعاونیهای مرزنشینان از دهه ۸۰ تشکیل شدند اما با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه مدیریتی داشتند با موانعی در طی مسیر روبرو شدند و رو به تعطیلی گذاشتند.
وی افزود: بر اساس آسیبشناسیهایی که انجام دادیم دو مشکل عمده در مسیر تعاونیهای مرزنشینان شناسایی شد که شامل دیون معوقه مالیاتی و بحث بسته شدن حسابهای بانکی تعاونیها بود از این رو بررسیها و پیگیریها برای رفع این آسیبها را در دستورکار قرار دادیم.
شهرزاد با بیان اینکه در دو سال گذشته مطالعه جامعی برروی تعاونیهای مرزنشینان انجام شده است، گفت: مسائل و مشکلات تعاونیها تک به تک و مورد به مورد احصا شده و طی هماهنگیهایی که با شورای هماهنگی بانکهای استان و اداره کل امور مالیاتی انجام شده است در تلاش هستیم تا تعاونیهای مرزنشینان را دوباره احیا کنیم.
معاون استاندار هرمزگان خاطرنشانکرد: بنا داریم تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۷ تعاونی قابل احیا را که از لحاظ مدیریتی قابلیت پاسخگویی به اعضا را دارند مجدداً راهاندازی کنیم و طی سال آینده و سنوات پیشرو نیز قطعاً برای احیای باقی تعاونیهای مرزنشینان اقدام خواهد شد.
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