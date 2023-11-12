گواهینامه بهداشتی آشپزخانه های صنعتی haccp چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر در حوزه صنایع و فرآوردههای غذایی فعال هستید، حتماً میدانید که برای تأسیس کترینگ، رستوران، کشتارگاه و … نیاز به دریافت گواهینامههای مختلف اعم از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰،گواهینامه HACCP ، گواهینامه حلال و گواهینامه GMP دارید. هر یک از این گواهینامهها با هدف خاصی صادر میشوند که در میان آنها هدف از اخذ گواهینامه HACCP، بررسی و پایش خطرات بالقوه موجود در فرآیند تولید مواد غذایی است. بدون داشتن این گواهینامه بین المللی به شما اجازه تأسیس رستوران یا کترینگ داده نمیشود؛ بنابراین توصیه میکنیم با توجه به اطلاعات موجود در این مقاله در اسرع وقت نسبت به دریافت این گواهینامه مهم اقدام کنید.
گواهینامه HACCP چیست؟
گواهی HACCP یا «نقاط کنترل بحرانی تجزیه و تحلیل خطر» یک سیستم پیشگیرانه مدیریتی جهت تجزیه و تحلیل استاندارد مواد غذایی و تضمینی برای حفظ سلامت عمومی است که شناسایی و کنترل خطرات احتمالی ناشی از مواد اولیه، فرآیندها و خطرات انسانی در سیستم تولید و عرضه مواد غذایی را ارزیابی و بررسی میکند که برای مدیران سازمانی نیز برای عقد قرارداد غذای شرکتی با آشپزخانههای صنعتی بسیار حائز اهمیت است. بهطور کلی سه نوع خطر بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی را تهدید میکند که در پروسه تولید غذا و فرآوردههای آن، باید از نبود اینگونه خطرات مطمئن شد.
خطرات بیولوژیکی شامل باکتریها، مخمرها، کپکها و ویروسها و … هستند، خطرات شیمیایی اشاره به نوع مواد تمیز کننده، کنترل آفات، آلایندهها، سموم دفع آفات، مواد افزودنی غذایی و… دارند و در نهایت خطرات فیزیکی نوع بسته بندی، مدفوع آفات، پیچ و غیره را مورد پایش قرار میدهند.
دریافت گواهینامه HACCP چه مزایایی دارد؟
از آنجایی که گواهینامه حسپ (HACCP) رویکردی پیشگیرانه دارد اخذ آن میتواند آرامش خاطر عرضه کننده و مصرف کننده را فراهم کند چرا که هر دو طیف میتوانند از ایمنی و سلامت آنچه عرضه میکنند و آنچه میخورند اطمینان خاطر داشتهباشند. موارد زیر بخشی از فواید دریافت گواهینامه HACCP است؛
جذب اعتماد مشتریان و افزایش سطح رضایتمندی آنها
اطمینان از سالم بودن غذا و عدم ایجاد مشکلات جسمانی برای مصرف کننده
افزایش ایمنی پروسه انجام کار
کمک به افزایش استانداردهای کیفیت غذا
مدیریت مؤثر فرآیند
امکان بررسی دقیق بیماریهای ناشی از غذا و واکنشهای آلرژیک
اطمینان از سازگاری محصول ارائه شده با قوانین استاندارد جهانی
مراحل اخذ گواهی HACCP چگونه است؟
استاندارد دریافت گواهی حسپ مستلزم گذر از ۷ مرحله زیر است؛
تجزیه و تحلیل خطر
شناسایی و بررسی نقاط کنترل کیفی
ایجاد محدودیت
نظارت بر CCP
تعیین اقدامات اصلاحی
تأییدیه
ثبت اسناد
برای دریافت گواهینامه HACCP چه باید کرد؟
همانطور که گفتیم حسپ (HACCP) یک گواهینامه بین المللی است که زیر نظر انجمن ابتکار ایمنی غذا GFSI و انجمن غذا و دارو آمریکا صادر میشود اما فعالان حوزه صنایع غذایی در داخل کشور به دلیل وجود تحریمهای بین المللی امکان دریافت این گواهینامه را بهصورت مستقیم ندارند بنابراین جهت اخذ گواهینامه حسپ باید از طریق نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو اقدام نمایند. نهادهای ارائهدهنده گواهینامه حسپ در ایران در دو گروهCB های بین المللی و سازمانهای خصوصی صدور گواهینامه ایزویی دستهبندی میشوند که هر یک از آنها قواعد و قوانین خاص خود را دارند.
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