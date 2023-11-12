مسکن مهر قهجاورستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف زاده بعد از ظهریک شنبه در حاشیه جلسه بررسی و رفع مشکلات عمرانی و زیرساختی شهر قهجاورستان، اظهار داشت: این نشست با حضور مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد و مسائل عمرانی و زیرساختی شهر قهجاورستان و روستاهای مجاور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مسائل کسری خدمات و زیرساخت در مجموعه مسکن مهر این شهر بررسی و تصمیمات لازم جهت تحقق خدمات اتخاذ شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: همچنین مباحث مرتبط با اجرای پل ورودی شهر و ارتباط با روستاهای مجاور بررسی و براساس زمانبندی مشخص شده مقرر شد تا سال آینده این پل به بهره‌برداری برسد.

وی متذکر شد: مباحث مرتبط با ارتقا کیفیت مجموعه شهر و ارتباط با روستاهای مجاور نیز بررسی و تصمیمات لازم جهت روکش آسفالت و ارتقا ایمنی راه‌ها گرفته شد.