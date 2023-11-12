به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بطور کلی انواع لوله و اتصالات ساختمان را در دو بخش لوله و اتصالات برق و فاضلابی تقسیم می نمائیم. هر کدام از این دو مورد دارای طیف گسترده‌ای از مدل‌ها با جنس، سایز، وزن و برندهای متفاوت نیز است. در ادامه به بررسی تمامی موارد از نظر جنس بدنه و سایز نیز پرداخته، و آن را بطور دقیق شرح خواهیم داد.

انواع لوله برق ساختمان

انواع لوله برق ساختمان در چهار نوع تقسیم شده که شامل مواردی همچون لوله برق pvc پی وی سی نسوز یا پلیکا، لوله برق پلی آمید، فلزی گالوانیزه و خرطومی برق نیز می‌باشد. قیمت لوله برق پی وی سی از نمونه‌های پلی آمید و خرطومی‌ها به دلیل ماهیت و جنس مواد اولیه (pvc پی وی سی و یو پی وی سی) به مراتب بیشتر است.

هر کدام از چهار مورد فوق خود دارای مدل‌های مختلفی بوده، و هر کدام از نظر کارایی و نصب شرایط ویژه خود را دارند. برای آشنایی بیشتر در ادامه هر کدام از این موارد را بصورت تفکیکی بازگو می نمائیم.

لوله و اتصالات برق فلزی و گالوانیزه

لوله و اتصالات برق فلزی یا فولادی از نوع آبکاری گالوانیزه گرم و سرد نیز می‌باشند. این لوله‌ها بطور شاخه‌های با طول ۳ متر تولید شده، و در دو سر این کالا رزوه برای متصل نمودن به اتصالات خود تعبه شده است. این اتصالات شامل انواع زانویی، بوشن، سه راهی و قوطی کلید نیز بوده که از جنس گالوانیزه است.

همانطور که در قبل اشاره نمودیم، لوله فلزی با آبکاری گالوانیزه در دو نوع سرد و گرم تولید می‌شوند. آبکاری گرم بطور سنتی صوتر گرفته و مقاومت لوله را در مقایسه با نوع سرد بسیار بالا می‌برد. به همین جهت لوله گالوانیزه گرم مناسب برای محیط‌های مرطوب بوده که مقاومت بالایی در برابر اکسید شدن دارد.

لوله و اتصالات برق پی وی سی نسوز

همانطور که گفتیم، لوله و اتصالات برق پی وی سی pvc نسوز بوده و در دو نوع لوله خم سرد برق و لوله خم گرم برق تولید می‌شوند. این نوع لوله‌ها در شاخه شش متری ارائه شده که از سایز ۲۰ (۱۳)، ۲۵ … ۶۳ تولید می‌گردند. قیمت لوله برق خم سرد از لوله خم گرم به دلیل استفاده از پی وی سی pvc بیشتر کمی بیشتر است.

تفاوت لوله خم سرد و گرم در اسم این دو نمونه لوله پی وی سی نمایان است. هر دو نمونه برای خم خوردن نیاز به یک فنر دارند که درون آن قرار می‌دهیم. اما لوله خم گرم علاوه بر فنر باید در نقطه مد نظر حرارت داده شود تا بتوان آن را زاویه دار کرد. اما نمونه خم سرد بدون حرارت و براحتی خم می‌خورد.

اتصالات لوله پی وی سی نسوز هم از مواد pvc بوده و دارای طیف گسترده‌ای می‌باشد. این اتصالات شامل زانو عصایی، زانو دوربلند، زانو کوتاه، بوشن، بوشن یکسر دنده، براس بوش، سه راهی، جعبه تقسیم روکار و توکار، قوطی کلید و پریز نسوز، عمق دارف کناف، کشویی و…است.

جدول سایز لوله و اتصالات پی وی سی به شرح زیر می‌باشد:

لوله و اتصالات پلی آمید یا پلاستیکی

لوله و اتصالات برق پلی آمید از مواد گرانول پلاستیکی موادنو یا ضایعات تولید شده است. لوله برق پلی آمید نیز همانند نمونه پی وی سی دارای شاخه‌های ۶ متری نیز می‌باشد. اما بدلیل استفاده از مواد پلاستیکی بر خلاف نمونه پی وی سی نسوز نمی‌باشد. یعنی هنگام آتش سوز قابل اشتعال بوده و کمک به گسترش آتش می‌نماید.

لوله و اتصالت پلی آمید مورد تائید اداره استاندارد و ناظرین برق نیز نمی‌باشد. همچنین ایمنی لازم برای عبور سیم و کابل از درون خود را نداشته، و در برابر حرارت از خود ظعف نشان می‌دهد. اما نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با این نمونه قیمت بسیار مناسب، وزن کم و انعطاف بالای آن است.

لوله خرطومی برق

لوله خرطومی برق را می‌توان به چهار دست خرطومی برق نسوز، خرطومی برق طرح نسوز، خرطومی برق تابلویی و خرطومی برق فلکسیبل فلزی تقسیم نمود. لوله خرطومی نسوز نیز از مواد پی وی سی تولید شده و از نظر ایمنی و استاندارد مورد تائید اداره برق و ناظرین برق نیز است.

انواع لوله و اتصالات فاضلابی

برای ایجاد یک سیستم فاضلابی کارآمد و پایدار، انتخاب درست از لوله و اتصالات فاضلابی بسیار اهمیت دارد. بطور کلی لوله و اتصالات فاضلابی در سه مدل لوله فاضلابی ساختمانی، زیر زمینی و آبیاری تولید می‌شوند. جنس این لوله‌ها شامل موارد پی وی سی pvc، چدنی و پلی اتیلن بوده که در ادامه هر کدام را شرح می‌دهیم.

لوله فاضلابی pvc

لوله فاضلابی پی وی سی pvc نیز بهترین نوع لوله برق ایجاد سیستم فاضلابی ساختمانی نیز می‌باشد. ویژگی‌های این نمونه در مقایسه با سایر نمونه‌های دیگر به مرات بیشتر است. بطور مثال یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع آن بوده که طعم آب را تغییر نداده و کیفیت آب را همانطور که هست نگه می‌دارد.

همچنین لوله فاضلابی پی وی سی Pvc در برابر هرگونه فرسایش محیطی همچون اسیدها، فشار بالا، خوردگی و دیگر موارد مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های دیگر لوله پی وی سی وزن کم و قیمت مناسب آن در مقایسه با دیگر نمونها است. همچنین منسب برای بازیافت و محیط زیست نیز است.

لوله فاضلابی چدنی

لوله فاضلابی چدنی نوعی لوله است که برای جابجایی فاضلاب و پسماندها در سیستم‌های فاضلاب ساختمان‌ها و سازه‌های عمومی استفاده می‌شود. این لوله‌ها از چدن ساخته می‌شوند و معمولاً دارای ساختار دوار (cast iron) هستند. لوله‌های فاضلابی چدنی به دلیل ویژگی‌های خاص خود برای مصارف فاضلابی مناسب هستند.

لوله فاضلابی پلی اتیلن

لوله فاضلابی پلی‌اتیلن یک نوع لوله است که از مواد پلی‌اتیلن ساخته می‌شود و برای جابجایی فاضلاب و پسماندها در سیستم‌های فاضلاب ساختمان‌ها و سازه‌های عمومی استفاده می‌شود. این نوع لوله به دلیل ویژگی‌های خاص خود برای مصارف فاضلابی مناسب است.

ویژگی‌های اصلی لوله فاضلابی پلی‌اتیلن عبارتند از:

سبک و انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلی‌اتیلن بسیار سبک و انعطاف‌پذیر هستند، که نصب و حمل آن‌ها را آسان می‌کند.

مقاومت در برابر خوردگی: این لوله‌ها از خوردگی تحت تأثیر عوامل محیطی مانند آب و فاضلاب محافظت می‌کنند.

مقاومت در برابر آب‌های آلوده: لوله‌های پلی‌اتیلن مقاوم در برابر آب‌های آلوده و مواد شیمیایی هستند.

بی‌صدا: این لوله‌ها بسیار خاموش عمل می‌کنند و به کاهش نویزهای ناشی از عبور فاضلاب کمک می‌کنند.

نصب آسان: لوله‌های پلی‌اتیلن به راحتی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات خاص ندارند.

عمر مفید بالا: این لوله‌ها معمولاً دارای عمر طولانی هستند و نیاز به تعویض ندارند.

هزینه نصب مناسب: نصب لوله‌های پلی‌اتیلن اغلب از نظر هزینه اقتصادی‌تر از برخی دیگر انواع لوله‌ها است.

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