به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی ظهر امروز یک شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری شهرداری زاهدان، با تاکید بر اینکه بایستی زمینه مشارکت سرمایه گذاران بومی در استان فراهم شود، افزود: برگزاری نشست‌های مکرر با سرمایه‌گذاران بومی، آنان را از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان مطلع می‌کند، ضمن اینکه ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در منطقه، جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه بخشی از مردم بومی این استان سرمایه‌های خوبی در اختیار دارند و می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند اما لازم است؛ برای سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد کنیم تا سرمایه مردم بومی در همین منطقه به کار گرفته شود.

وی افزود: نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران بومی برگزار و مزیت‌های سرمایه گذاری در هر بخش تشریح شود تا سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری در این استان شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: خوشبختانه صاحبان سرمایه در استان فراوان هستند بنابراین فقط لازم است با ارائه آموزش‌های درست آنان را به سرمایه‌گذاری در استان ترغیب کنیم.

وی تاکید کرد: از ظرفیت فکر و توان دانش آموزان و دانشجویان که دارای افکار نو و فن آورانه می‌باشند، در راستای ارتقا شاخص‌های توسعه شهری و طراحی المان‌های شهری استفاده کنید.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: باید مردم در اداره امور شهر مشارکت کنند و با شهرداری همراهی لازم را داشته باشند و در بخش‌های مختلف اجرایی بر اساس شرایط بومی هر منطقه با ارائه مشورت‌ها و راهکارهای مناسب در کنار مسئولان پای کار باشند.