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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی:

۱۵۹۹ لیتر بر ثانیه در استان مرکزی پساب تولید می‌شود

۱۵۹۹ لیتر بر ثانیه در استان مرکزی پساب تولید می‌شود

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: در مجموع حدود هزار و ۵۹۹ لیتر بر ثانیه در استان مرکزی پساب تولید می‌شود و این ظرفیت قابل افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: این ظرفیت قانونی سال گذشته وجود داشت و امسال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: وصل سیستم پساب به صنایع بزرگ، مهمترین اقدام شرکت آب و فاضلاب استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار داشت: صنایع علاقه‌مند به استفاده از پساب نیستند، چراکه قیمت تمام شده آبی که از چاه و سدها دریافت می‌کنند بسیار کمتر از قیمت آزاد و تمام شده است، بنابراین باید فشار قانونی و مجاب صنایع برای استفاده از پساب را به کاربرد.

اسدی گفت: پساب تهران هرچند هم‌اکنون دور ریخته می‌شود اما به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، چراکه صنایع بزرگی در آنجا وجود دارد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که تا پایان امسال، اقدام جدی در راستای استفاده از پساب توسط صنایع انجام شود.

کد مطلب 5936893

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