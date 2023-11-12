به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: این ظرفیت قانونی سال گذشته وجود داشت و امسال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: وصل سیستم پساب به صنایع بزرگ، مهمترین اقدام شرکت آب و فاضلاب استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار داشت: صنایع علاقه‌مند به استفاده از پساب نیستند، چراکه قیمت تمام شده آبی که از چاه و سدها دریافت می‌کنند بسیار کمتر از قیمت آزاد و تمام شده است، بنابراین باید فشار قانونی و مجاب صنایع برای استفاده از پساب را به کاربرد.

اسدی گفت: پساب تهران هرچند هم‌اکنون دور ریخته می‌شود اما به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، چراکه صنایع بزرگی در آنجا وجود دارد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که تا پایان امسال، اقدام جدی در راستای استفاده از پساب توسط صنایع انجام شود.