به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: این ظرفیت قانونی سال گذشته وجود داشت و امسال با جدیت بیشتری پیگیری میشود.
وی ادامه داد: وصل سیستم پساب به صنایع بزرگ، مهمترین اقدام شرکت آب و فاضلاب استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار داشت: صنایع علاقهمند به استفاده از پساب نیستند، چراکه قیمت تمام شده آبی که از چاه و سدها دریافت میکنند بسیار کمتر از قیمت آزاد و تمام شده است، بنابراین باید فشار قانونی و مجاب صنایع برای استفاده از پساب را به کاربرد.
اسدی گفت: پساب تهران هرچند هماکنون دور ریخته میشود اما به دنبال سرمایهگذاری در این حوزه هستند، چراکه صنایع بزرگی در آنجا وجود دارد.
وی تاکید کرد: برنامهریزیها در این حوزه باید به گونهای باشد که تا پایان امسال، اقدام جدی در راستای استفاده از پساب توسط صنایع انجام شود.
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