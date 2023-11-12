سومین شماره «خردورزی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین شماره مجله خردورزی با عنوان «انحطاط قانون، مروری بر آثار بی‌توجهی به قانون اساسی و نگاهی به اندیشه‌های اقتصادی آیت‌الله سید محمد بهشتی» به تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

خردورزی در این شماره به گفتگو با ابراهیم رزاقی، حسن سبحانی، محمد خوش‌چهره، عنایت الله یزدانی، احمد علی یوسفی، سید محمد صادق علم‌الهدی، داوود دانش‌جعفری، فرشاد مؤمنی، سعدالله زارعی، محمد صادق کوشکی، مهدی خانعلی‌زاده، گرگ سیمونز، محمد رضایی، علی سعیدی، علی‌اکبر ناسخیان و… به تبیین و نقد درون‌گفتمانی اقتصاد شناختی، بازارآزاد، خصوصی سازی، راهکارهای مهار تورم، کسری بودجه، ظرفیت‌های بین‌المللی اقتصاد و غیره پرداخته است.

برخی از عناوین اصلی این شماره مجله مذکور عبارتند از:

سد مردم‌سالاری، نقدی بر سرمایه‌خواری رفاقتی، انکار واقعیت، اصلاحات جزیره‌ای منجر به نظام جامع اقتصادی نمی‌شود، جنگ در آستانه جابه‌جایی قدرت، جنگ تجاری آمریکا و چین ناشی از تعارض ساختاری است، خشم هفتاد ساله، چرا عملیات طوفان الاقصی تاریخ‌ساز شد؟،خصومت سیاسی ارادت اقتصادی، اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اسلامی دوگانه‌ای متناقض هستند، اقتصاددانان به چه کار می‌آیند؟، درمان بیماری‌های اقتصادی لزوماً اقتصادی نیست، طعمه کاغذی، نقد سیطره دلار و قدرت فساد، پاسخ منطقی به باورهای بی‌ثبات، علوم شناختی چگونه دانش را به قلمرو اقتصاد صادر می‌کند؟

این‌مجله با قیمت ۱۴۰ هزار تومان عرضه شده است.