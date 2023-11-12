۷۰ درصد پرونده تخلف صنفی استان قزوین مربوط به نانوایی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید خدایاری اظهار کرد: ۷۰ درصد از پرونده‌های تخلف صنفی این استان مربوط به واحدهای نانوایی است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی در استان بازرسی شده است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: از این تعداد برای ۸۷۰ مورد پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که ارزش ریالی آن بیش از ۲۱ میلیارد تومان است.

خدایاری یادآور شد: از این تعداد ۶۱۰ پرونده مربوط به واحدهای نانوایی است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد پرونده تخلف ۳۴ واحد منجر به پلمپ شده که از این تعداد ۲۸ واحدمربوط به نانوایی و شش واحد سایر واحدهای صنفی است.

این مسئول تاکید کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به طور مستمر از واحدهای صنفی سطح شهر و حومه بازدید و بازار را رصد می‌کنند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از شهروندان خواست: در صورت بروز مشاهده تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.