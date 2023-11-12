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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

با بررسی بیش از هزار واحد صنفی؛

۷۰ درصد پرونده تخلف صنفی استان قزوین مربوط به نانوایی ها است

۷۰ درصد پرونده تخلف صنفی استان قزوین مربوط به نانوایی ها است

قزوین- سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۷۰ درصد از پرونده‌های تخلف صنفی این استان مربوط به واحدهای نانوایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید خدایاری اظهار کرد: ۷۰ درصد از پرونده‌های تخلف صنفی این استان مربوط به واحدهای نانوایی است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی در استان بازرسی شده است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: از این تعداد برای ۸۷۰ مورد پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که ارزش ریالی آن بیش از ۲۱ میلیارد تومان است.

خدایاری یادآور شد: از این تعداد ۶۱۰ پرونده مربوط به واحدهای نانوایی است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد پرونده تخلف ۳۴ واحد منجر به پلمپ شده که از این تعداد ۲۸ واحدمربوط به نانوایی و شش واحد سایر واحدهای صنفی است.

این مسئول تاکید کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به طور مستمر از واحدهای صنفی سطح شهر و حومه بازدید و بازار را رصد می‌کنند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از شهروندان خواست: در صورت بروز مشاهده تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد مطلب 5936928

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