دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطلاعاتی خود از انتقال محموله سنگین تریاک توسط ۲ نفر از قاچاقچیان به استان قزوین مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه در ادامه رصد اطلاعاتی مأموران مشخص شد متهمان با ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو پارس از محور تهران به سمت قزوین در حال تردد می‌باشند، افزود: با هماهنگی انجام شده تیم‌های عملیاتی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد شهرستان قزوین برای دستگیری قاچاقچیان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهمان در ورودی شهر قزوین متوقف و در بازرسی از خودرو آنها ۲۸ کیلو ۷۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف شد، خاطرنشان کرد: هر ۲ قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.