کشت محصولات کشاورزی باید بر محور مدیریت مصرف آب انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی خاضعی ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کهگیلویه افزود: تشویق کشاورزان و فرهنگ سازی لازم در خصوص کشت محصولات کمتر آب بر مورد تاکید است.
وی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کشاورزان در ارتباط با نحوه استفاده بهینه از آب و آبیاری محصولات، ابراز داشت: ارائه الگوی کشت و نیاز آبی قبل از شروع سال آبی و مقابله با تغییرات الگوی کشت جهت توسعه ضروری است.
خاضعی تصریح کرد: فرهنگ سازی در کلیه زمینهها به ویژه مصرف بهینه آب برای شرب و برای مصرف کشاورزی و سایر مصارف نیاز بوده و این اداره با تشکیل گروههای گشت و بازرسی و حمایت قاطعانه دستگاه قضائی و انتظامی از هیچ تلاشی برای پیشگیری از تخلفات آبی کوتاهی نکرده است.
رئیس اداره امور آب کهگیلویه احداث سد آبریز در کهگیلویه را یکی از نیازهای اساسی شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده نام برد و گفت: بر این اساس این موضوع به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
خاضعی با بیان اینکه رایزنیهای متعدد، جلسات کاری مستمر و مکرر صرف تحقق این مهم شده است، خاطر نشان کرد: موضوع در مسیر مثبتی در حال انجام است که امیدوارم این خواستهی بحق مردم محقق و از ثمرات آن بهره مند شویم.
خاضعی با اشاره به چالشهای حوزه آبی عنوان کرد: با همت مسؤولان دولت و پیگیریهای انجام شده در طول این مدت علاوه بر رفع بسیاری از چالشهای گذشته و تلاش برای ریلگذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزههای مختلف عملکردی آب صورت گرفته است.
خاضعی مدیریت مشکلات آب در ابعاد مختلف را شامل راههای تأمین پایدار آب، مصرف بهینه با فرهنگ سازی، مکانیزه شدن کشاورزی، صیانت از حریم و بستر رودخانهها، تقویت سفره آبهای زیر زمینی و انسداد چاههای غیر مجاز عنوان کرد.
وی مجموعه این برنامهها را راهی برای آینده امیدوار و عبور از پدیده جهانی خشکسالی دانست.
خاضعی با بیان اینکه اداره منابع آب در سالهای اخیر طرحهای متفاوتی در قالب سازگاری با خشکسالی و بحران آب «تعادل بخشی منابع آبهای زیر زمینی» در پیش گرفته است، افزود: با حمایت قاطع و جدی از این طرحها صیانت از آبها و توزیع عادلانه آب در این منطقه پرجمعیت به عنوان الگو پیاده سازی میشود.
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