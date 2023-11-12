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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه:

۱۷۰ هکتار کلزا در شهرستان ارزوییه کشت شد

۱۷۰ هکتار کلزا در شهرستان ارزوییه کشت شد

کرمان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه گفت: تاکنون در ۱۷۰ هکتار از مزارع شهرستان ارزوییه کشت کلزا انجام شده است.

یوسف پورعبدالله در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشت کلزا در ۱۷۰ هکتار از مزارع شهرستان ارزوییه گفت: کشاورزان می‌توانند برای کشت کلزا، بذر مورد نیاز خود را از اتحادیه تعاونی روستایی استان کرمان به قیمت ۱۷۰ هزار تومان دریافت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه با اشاره به مکانیزه بودن کاشت کلزا خاطر نشان کرد: کاشت این دانه روغنی از اواسط مهرماه در شهرستان ارزوییه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

پورعبدالله میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار را ۵-۴ کیلوگرم دانست و گفت: در حال حاضر ۳۰ دستگاه ریز دانه کار، عملیات کاشت کلزا در شهرستان ارزوییه را انجام داده و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز از کاشت تا برداشت کلزا، بر مزارع نظارت داشته و موارد مختلفی چون تنظیم دستگاه کاشت، تغذیه، مبارزه با علف‌های هرز و کنترل آفات و بیماری‌ها را به کشاورزان آموزش می‌دهند.

وی با اشاره به برداشت محصول کلزا در اواسط اردیبهشت ماه، افزود: در این شهرستان علاوه بر کشت کلزا، دانه‌های روغنی دیگری نظیر، آفتابگردان، کنجد و پنبه نیز در سطحی قریب به ۲۰۰۰ هکتار کاشت می‌شود.

کد مطلب 5937023

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    نظرات

    • حامد کلانتری IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
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      متاسفانه فقط جلوه خوبشو نشون میدین از کمبود سوخت ادوات تصفیه نکردن ب موقع از اونام یچیزی بگین دم از تراز بالای هکتار میزنین....
    • مجید IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
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      پول نگرفته چطوربازبکاریم

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