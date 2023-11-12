۱۷۰ هکتار کلزا در شهرستان ارزوییه کشت شد

یوسف پورعبدالله در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشت کلزا در ۱۷۰ هکتار از مزارع شهرستان ارزوییه گفت: کشاورزان میتوانند برای کشت کلزا، بذر مورد نیاز خود را از اتحادیه تعاونی روستایی استان کرمان به قیمت ۱۷۰ هزار تومان دریافت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه با اشاره به مکانیزه بودن کاشت کلزا خاطر نشان کرد: کاشت این دانه روغنی از اواسط مهرماه در شهرستان ارزوییه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
پورعبدالله میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار را ۵-۴ کیلوگرم دانست و گفت: در حال حاضر ۳۰ دستگاه ریز دانه کار، عملیات کاشت کلزا در شهرستان ارزوییه را انجام داده و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز از کاشت تا برداشت کلزا، بر مزارع نظارت داشته و موارد مختلفی چون تنظیم دستگاه کاشت، تغذیه، مبارزه با علفهای هرز و کنترل آفات و بیماریها را به کشاورزان آموزش میدهند.
وی با اشاره به برداشت محصول کلزا در اواسط اردیبهشت ماه، افزود: در این شهرستان علاوه بر کشت کلزا، دانههای روغنی دیگری نظیر، آفتابگردان، کنجد و پنبه نیز در سطحی قریب به ۲۰۰۰ هکتار کاشت میشود.
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