اعضای شبکه ایجاد التهاب بازار ارز و طلا در مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: به دنبال گزارشات واصله از ناحیه سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطلاعات استان مرکزی که حکایت از ایجاد شبکه سازماندهی شده از افرادی داشته که با همدستی تعدادی از اتباع خارجی در کشورهای دیگر اقدام به طراحی ربات و راه‌اندازی کانال‌های تلگرامی در فضای مجازی نموده و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، به قیمت دهی و ایجاد التهاب در بازار ارز دامن می‌زدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی استان و صدور دستورات لازم و رصد و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، این افراد دستگیر و اسناد و مدارک مرتبط با جرم کشف و ضبط شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: افراد این شبکه که در بازار ارز و طلای استان مرکزی و تهران فعال بودند، ضمن انجام معاملات طلا و ارز فردایی بدون اینکه ارز و طلای واقعی را در معاملات خود جابه‌جا کنند، با قیمت دهی واهی و غیر واقعی، ضمن التهاب آفرینی کاذب در قیمت ارز و طلای کشور، سودهای کلانی را عاید خود کرده بودند.

وی عنوان داشت: برابر اسناد و مدارک مکشوفه از متهمین و اعترافات نامبردگان، مقادیر قابل توجهی طلا و دلار نقدی، از آنها کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این رابطه تعداد ۶ نفر دستگیر شدند که در خصوص آنها پرونده کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب اراک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، پول‌شویی، فرار مالیاتی، انجام معاملات فردایی و همچنین عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت، موضوع تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ثبت معاملات فلزات گران‌بها، تشکیل و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سیاست‌های محوری دستگاه قضا در زمینه شناسایی و مبارزه قاطع با فساد و بسترهای فساد خیز، گفت: دستگاه قضائی با انجام اقداماتی از جمله جمع آوری و محاکمه دلالان، سوداگران و فرصت طلبان بازار ارز و طلا، کمک بزرگی به دولت برای ایجاد آرامش در این حوزه کرده و در این مسیر به مبارزه و برخورد سخت و قاطع با مجرمین و متخلفان ادامه می‌دهد.