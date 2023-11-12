تعیین تکلیف روستاهای وقفی در دستور کار اوقاف خمین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی ظهر یکشنبه در نشست تکریم و معارفه رییس جدید اداره اوقاف خمین در فرمانداری این شهرستان افزود: تعیین تکلیف روستاهای وقفی بر اساس مجوز سازمان اوقاف به استان مرکزی باید در دستور کار اوقاف و امور خیریه خمین قرار گیرد.

وی ادامه داد: نظارت مؤثر بر فعالیت متولیان، پیگیری الحاق اراضی موقوفه به شهر، تعامل سازنده با دیگر ادارات، توسعه عمرانی بقاع متبرکه و برگزاری رویدادهای فرهنگی ملی از دیگر وظایف اوقاف و امور خیریه خمین است.

فرماندار خمین نیز در این جلسه رویکرد جدید سازمان اوقاف در حوزه تولید و رونق اقتصادی را قابل تقدیر بیان کرد.

حمید کمانکش ادامه داد: به نتیجه رساندن اموری که از قبل در اداره اوقاف شهرستان خمین شروع شده ضروری است.

در این نشست از زحمات محمدعلی عبیدیان تقدیر و حجت الاسلام گودرزی به عنوان رییس جدید اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین معرفی شد.