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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶

رییس کل دادگستری گیلان خبر داد؛

صدور بازرسی اماکن نگهداری معتادان در گیلان

صدور بازرسی اماکن نگهداری معتادان در گیلان

رشت - رییس کل دادگستری استان گیلان دستور بازرسی اماکن نگهداری از معتادان را به دادستان ها و روسای واحد های قضایی استان و شهرستان ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به حادثه تلخ کمپ ترک اعتیاد لنگرود اظهار کرد: کلیه دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضائی باید از کمپ‌ها و مراکز نگهداری معتادان بازرسی کنند و گزارش خود را به دادگستری کل استان ارسال نمایند.

وی با تاکید بر اینکه باید کرامت جامعه هدف در این اماکن حفظ شود، بیان کرد: استانداردهای لازم و رفتارهای خلاف ضابطه توسط مسئولان کمپ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده قصور، اخطار قضائی مقتضی صادر شود.

رئیس شورای قضائی گیلان تصریح کرد: اداره بهزیستی مکلف به نظارت مستمر و بازدید میدانی به صورت دوره‌ای از کمپ‌های ترک اعتیاد بوده و باید در صورت کوتاهی به عنوان ترک فعل، پرونده قضائی برای مسئولان مربوطه تشکیل شود

کد مطلب 5937082

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