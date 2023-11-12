صدور بازرسی اماکن نگهداری معتادان در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به حادثه تلخ کمپ ترک اعتیاد لنگرود اظهار کرد: کلیه دادستانها و رؤسای واحدهای قضائی باید از کمپها و مراکز نگهداری معتادان بازرسی کنند و گزارش خود را به دادگستری کل استان ارسال نمایند.
وی با تاکید بر اینکه باید کرامت جامعه هدف در این اماکن حفظ شود، بیان کرد: استانداردهای لازم و رفتارهای خلاف ضابطه توسط مسئولان کمپ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده قصور، اخطار قضائی مقتضی صادر شود.
رئیس شورای قضائی گیلان تصریح کرد: اداره بهزیستی مکلف به نظارت مستمر و بازدید میدانی به صورت دورهای از کمپهای ترک اعتیاد بوده و باید در صورت کوتاهی به عنوان ترک فعل، پرونده قضائی برای مسئولان مربوطه تشکیل شود
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