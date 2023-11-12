شناخت راهبرد نظام، راه رسیدن به اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، بعد از ظهر یکشنبه در پنجمین اجلاس سالانه مجمع بسیجیان استان زنجان اظهار کرد: تا وقتی راهبرد درست نظام را ندانیم نمیتوانیم عمل کنیم و راه و روش رسیدن به هدف دست خود شما مردم است.
وی دشمنشناسی و جریانشناسی را یک اصل در نظام اسلامی خواند و گفت: دشمن نه قابل اعتماد، نه قابل اطمینان و نه قابل پیش بینی است و ملت ایران در تمامی عرصهها ثابت کردهاند هوشیار هستند و فریب دشمن را نخواهند خورد.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: امروز دشمنان در حوزه سخت جرأت حمله به ایران اسلامی را ندارد و اگر روزی دست به حماقت بزنند، در آن نقطهای که ایران عزیز مورد حمله قرار دهند، به گورستان دشمنان تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دشمن محاسبهگر است و میداند جنگ سخت هزینه بسیار دارد، عنوان کرد: دشمن به دنبال آن است هزینه را کاهش دهد بنابراین تمام تلاش و حرکت جبههای دشمن، حالت قرارگاهی به خود گرفته است.
سردار معروفی با تاکید بر اینکه ما هم برای دستیابی به موفقیت باید به صورت قرارگاهی عمل کنیم، خاطرنشان کرد: این قرارگاه نظامی نیست و مقام معظم رهبری فرمودند این قرارگاه فرهنگی است و میتوان با هم افزایی مقابل موازینه کاری را گرفت تا به اهداف خود برسیم.
وی با بیان اینکه امروز دشمن با تمام قوا و ائتلاف، جنگ نرم و عملیات روانی را پیش گرفته است و در بستر فضای مجازی با وارونه جلوه دادن حقایق قلبها را هدف قرار گرفته است، ابراز کرد: دشمن ذائقه، فرهنگ و شجاعت "ملت ایران را هدف قرار داده است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه جامعهای که اراده آن گرفته شود قدرت آن کشور نیز از بین میرود، یادآور شد: هدف اصلی دشمن اختلافافکنی میان قومیتها و مذاهب است.
وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی را نباید با خاطره بلکه باید با نظامهای فکری او تعریف کنیم، تاکید کرد: سردار سلیمانی دارای مجموعهای از نظامهای سیاسی، شهامت، غیرت، ولایتمداری، ولایت باوری، خانه و خانواده بود.
وی به فعالیت مجامع بسیج اشاره کرد و گفت: این مجامع باید به دور از نگاههای سیاسی مشکلات استان را بررسی و با ارائه طرح و فراخوانی مسئولان استان به رفع مشکلات کمک کنند.
سردار معروفی سپاه و بسیج را خانه ملت و تکیهگاه مردم ایران خواند و افزود: سپاه و بسیج سنگر بزرگ و مستحکم انقلاب اسلامی و بازوی حفظ تمامیت ارضی هستند و مهمترین وظیفه ما دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه هیأتهای اندیشهورز باید برای حل مسائل و مشکلات مردم و جامعه کار فرهنگی و اندیشه کنند، اظهار کرد: برای تحقق این امر اطلاعات کافی و بانک اطلاعاتی نیاز است و همچنین گروههای تجزیه و تحلیل، برنامهریزی، اقدام و بازخوردگیری از دیگر موارد مورد نیاز برای احصا مشکلات است.
وی با بیان اینکه بسیجیان مشاور و اندیشهورز مسؤولان اجرایی هر استان هستند، ادامه داد: این افراد مشکلات و مسائل را شناسایی و تهسیلگری کرده و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز شما را برای اجرای طرحها و راهکارها حمایت میکنند.
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