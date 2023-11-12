محمد کوچکی در گفتوگو بت خبرنگار مهر با اشاره به برنامهها و فعالیتهای این شورا در راستای سیاستهای کلی کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری با دعوت از شکات به تعداد ۱۸۸ پرونده مددجویان این ندامتگاه رسیدگی شده است.
وی از صلح و سازش در ۷۰ درصد پروندههای شورای حل اختلاف ندامتگاه فردیس خبر داد و بیان کرد: در این ۶ ماهه ۱۱۶ پرونده منجر با سازش شده است که از مهمترین آنها آزادی ۵۰ نفر از محکومین و بدهکاران مالی بوده است.
رئیس شورای حل اختلاف ندامتگاه فردیس با قدردانی از همکاری و پیگیریهای رئیس و مسئولین ندامتگاه فردیس در پروندههای مددجویان اظهار داشت: گاهی برای صلح و سازش در یک پرونده چندین نوبت از شکات دعوت به عمل میآید و هدف ایجاد این صلح و سازش بازگشت مددجو به آغوش گرم خانواده است.
وی افزود: با تعاملات صورت گرفته از ابتدای سال جاری توانستیم در ۳۵ پرونده بدون قید و شرط و پرداخت وجهی زمینه آزادی مددجویان را فراهم کنیم.
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