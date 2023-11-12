به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای سی و یکمین هفته کتاب و کتابخوانی استان فارس که با عنوان هفت کتاب در کتابخانه «عبدالله خفیف» برگزار شد اظهار داشت: پیگیری سلسله جلسات دیدار با اصحاب کتاب تحت عنوان صحبت یار از جمله دیدار با سه ناشر به نامهای منوچهر کیانی، عطایی و روانستان و نعمتی (صحاف) و دیدار با خانواده مرحوم خانم مرحوم رعنا حسینی در هفته کتاب صورت خواهد گرفت.
حمیدرضا قانعی در این نشست با اشاره به برگزاری آئین رونمایی از ۳۵ عنوان کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی که ۱۴ کتاب آن جدید است گفت: برپایی نشستهای مردمی به مدت سه روز، آئین رونمایی از سه کتاب حوزه کودک و نوجوان، اجرای نمایش و تئاتر خیابانی، برگزاری جشنواره شعر دانایی با محوریت کتاب و کتابخوانی از جمله برنامههای اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در هفته کتاب و کتابخوانی است.
قانعی در خصوص تازههای کتاب این هفته نیز افزود: در هفته کتاب و کتابخوانی از کتبی چون کتاب کودکان دکتر علیان، ماه طلعت غلامحسین اسکندری، متل و متلکهایی از فارس ابوالقاسم فقیری، مجموعه شعر جهان همایون یزدان پور، دختری که پروانه شد رقیه بابایی، مونودراما فرهاد ارشاد، از ایرانشهر تا آرمانشهر دکتر محمد پروا با سخنرانی استاد سیروس رومی، ایران خاستگاه نژاد آریایی (ایلام تا ماد) نوشته لیلا اتابک زاده، شرح و تفسیر غزلیات فخرالدین عراقی خانم مژگان اسکندری و بحر رجز احد دهبزرگی و رهبری آموزشی دکتر عبدالحمید طاهری رونمایی خواهد شد.
اجرای تئاتر خیابانی تئاتر خیابانی با موضوع عروسک و کتاب (روبروی تالار حافظ)، نشست مردمی درباره کتاب و کتابخوانی (کتاب آئینه روزگاران)، نشست مردمی درباره کتاب و کتابخوانی (نوجوانانه با کتاب) به همت رقیه بابایی، طیبه فرید، فریبا کریمی و راضیه احمدی و پخش فیلمهای اقتباسی از داستانها و کتابهای مطرح از جمله حادثهای در پل اول کریک، لاتاری، این زمین حسود، دو سرباز، روشن کردن آتش و پورتفولیوی فاستر در سینما فرهنگ شیراز نیز از جمله دیگر رویدادهای این هفته است که قانعی به آنها اشاره کرد.
وی گفت: برگزاری جشنواره شعر دانایی به صورت فراخوان در فضای مجازی، رونمایی از ۳۵ عنوان کتاب بریل برای اولین بار برای مراکز نابینایان شیراز در سالن اجتماعات مؤسسه نابینایان کارآفرین شیراز و برپایی تور گردشگری با کتاب از جمله دیگر برنامههایی است که در هفته کتاب برگزار خواهد شد.
در یک سال اخیر مردم فارس کتابهای بیشتری امانت گرفتند
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس نیز در این نشست با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ عنوان برنامه در هفته کتاب و کتابخوانی در سطح کتابخانههای استان فارس برگزار میشود از برپایی ۱۲۰ کارگاه مهارتی و ویژه برنامههای کودک و نوجوان از جمله برپایی نمایشگاههای کتاب، محافل ادبی و قرآنی، مسابقات کتابخوانی در این هفته خبر داد.
افزوده شدن پنج کتابخانه جدید به مجموعه کتابخانههای استان در سال قبل و بهرهبرداری و افتتاح ۷ کتابخانه جدید در سطح استان فارس از جمله یک کتابخانه مستقل، دو کتابخانه در شهرستانهای شرفویه و لطیفی لارستان، سه سالن مطالعه در شیراز و یک سالن مطالعه در شهرستان داراب نیز خبرهای خوب دیگری بود که محمدحسین فیروزی به آن اشاره کرد.
فیروزی با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد بیش از ۳۲ درصد رشد امانت گرفتن کتاب و بیش از ۴۵ درصد رشد عضویت در کتایخانهها بودهایم گفت این شاخصها نشانگر افزایش علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی است.
مدیرکل کتابخانههای استان فارس از توجه ویژه این اداره به گروههای خاص نابینایان، ناشنوایان، زندانیان و عشایر نیز سخن گفت و بیان کرد: این گروهها جهت استفاده از کتابخانهها مورد حمایت جدی این مجموعه هستند.
در هفته کتاب عضویت شهروندان به صورت نیمبها خواهد بود
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز نیز در این نشست با بیان اینکه در هفته کتاب و کتابخوانی ۲۰ عنوان برنامه در حوزههای مختلف برگزار میشود خاطرنشان کرد: کلنگزنی کافه کتاب در فرهنگسرای کتاب و چاپ دو کتاب غبار زمان از استاد عطروش و کتاب صوتی حافظ خوانی توسط کودکان و نوجوانان در این هفته صورت میگیرد.
روح الله مظفری گفت: عضویت شهروندان به صورت نیمبها در کتابخانههای سطح فرهنگسراها، تجهیز دو دستگاه اتوبوس کتاب، توزیع کتاب در تاکسی اینترنتی در راستای ترویج کتابخوانی، احسان کتاب در قالب گردش کتاب در اماکن تعیین شده، ایجاد کتابخانه مشارکتی در ۱۰ کتابخانه و شکلگیری کتابخانههای مدرن در سه فرهنگسرای بزرگ مقیاس سطح شهر شیراز از دیگر برنامههای اجرایی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز است.
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