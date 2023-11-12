دستورالعمل خوداظهاری بهداشتی اصناف ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند دو ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خرداد و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور ۱۳۶۷ و در راستای اجرای مواد ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره ذیل ماده (۱۵) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری، دستورالعمل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی ابلاغ شد.

اصناف مندرج در آئین نامه مذکور، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف، سایر دستگاه‌های ذیربط، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند. این دستورالعمل مشتمل بر ۶ فصل و ۱۷ ماده و ۹ تبصره است و جایگزین ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت ابلاغی خرداد ۱۳۹۷ و دستورالعمل شرکت‌ها و مؤسسات مشاوره‌ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی بوده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.