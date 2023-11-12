پنتاگون: ۵ نظامی در سقوط هواپیمای ارتش آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فرماندهی اروپایی وزارت دفاع آمریکا (EUCOM)، ۵ نظامی آمریکا در سانحه سقوط هواپیمای این کشور بر فراز دریای مدیترانه کشته شدند.

بر اساس اعلام این وبگاه، حادثه هنگام سوخت گیری بر فراز دریای مدیترانه رخ داده است.

حادثه در جریان یک ماموریت سوخت‌ گیری هوایی به عنوان بخشی از آموزش نظامی روی داد.

گزارش ها در این باره حاکیست: یک هواپیمای ارتش آمریکا حامل ۵ نظامی این کشور دچار حادثه شد و در دریای مدیترانه سقوط کرد.

هر ۵ نفر از نیروهای نظامی داخل هواپیما کشته شدند.

پنتاگون در این خصوص اعلام کرد که عملیات جستجو برای یافتن اجساد ادامه دارد.

پیشتر به نقل از ستاد فرماندهی اروپاییِ ایالات متحده آمریکا اعلام شده بود که یک فروند هواپیمای نظامی این کشور هنگام آموزش نظامی در شرق مدیترانه دچار حادثه شده و سقوط کرده است.

به مکان دقیق حادثه و نوع هواپیمای سقوط‌کرده اشاره‌ای نشده بود، اما گفته شد که این هواپیما در منطقه‌ای سقوط کرده که وزارت دفاع آمریکا پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، هزاران نیرو را در آنجا مستقر کرده است.

در این بیانیه آمده بود که «ما به احترام خانواده‌های آسیب دیده در حال حاضر اطلاعات بیشتری درباره پرسنل درگیر منتشر نمی‌کنیم.»

پس از عملیات غافلگیرانه و بزرگ «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی و آغاز جنایت‌های رژیم در نوار غزه در ۷ اکتبر (۱۵ مهر)، وازت دفاع آمریکا هزاران نیروی نظامی خود را در خاورمیانه مستقر کرده است.

ایالات متحده آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی تا کنون ۲ ناو هواپیمابر خود را در مدیترانه و خلیج فارس مستقر کرده است.