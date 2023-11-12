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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

فرمانده انتظامی ملارد خبر داد؛

کشف ۳۳۸ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق در ملارد

کشف ۳۳۸ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف ۳۳۸ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال در یک انبار در سرآسیاب ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور خدایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در ملارد خبر داد.

فرمانده انتظامی ملارد در تشریح جزئیات بیشتر این کشفیات به وجود یک انبار لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در سرآسیاب ملارد اشاره کرد و گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با هماهنگی قضائی از این انبار بازدید کرده و در بازرسی از آن ۳۳۸ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال کشف کردند.‌

خدایی با بیان اینکه متهم به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح معرفی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران، به طور ویژه در دستور کار پلیس شهرستان ملارد قرار دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود علاوه بر نخریدن کالاهای قاچاق، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5937237

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