عنوان سومی تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در کاپ توسعه جهانی 

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان هاکی روی یخ ایران که تنها سه سال از فعالیت رسمی آنها می گذرد پس از آنکه عنوان نایب قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داده بودند، در اولین حضور اروپایی خود به مسابقات کاپ توسعه جهانی لهستان اعزام شدند و عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

در این تورنمنت تیم های ایران، ایرلند، کلمبیا و آرژانتین حضور داشتند که ملی پوشان کشورمان در دیدار برابر کلمبیا و آرژانتین بازنده بودند اما در دو دیدار توانستند ایرلند را شکست دهند و عنوان سوم را از آن خود کنند.

تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران خود را برای حضور در مسابقات بازیهای زمستانی چین آماده می کند و قرار است فروردین سال آینده نیز در مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان شرکت کند.