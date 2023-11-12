اختصاص ۴۱ میلیارد تومان برای حوزه پزشکی ایلام

سارا فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، افزود: در این دیدار دستور داد شد، ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی-درمانی استان به دانشگاه علوم‌پزشکی پرداخت شود.

نماینده ایلام در مجلس افزود: برای شهرستان چوار، بدره، سیروان، هلیلان و ملکشاهی که فاقد بیمارستان هستند، ۵ میلیارد تومان به صورت سه ماهه و به صورت ویژه و جدا از اعتبارات مصوب حوزه بهداشت جهت تجهیز و امورات جاری مراکز بهداشت این شهرستان‌ها اختصاص یافته است.

فلاحی بیان کرد: بارها پیگیر اختصاص یک دستگاه MRI برای استان و بیمارستان رازی بوده‌ایم، بار دیگر پیگیر تامین اعتبار آن شدیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی ایلام از پرداخت ۲۰ درصد از هزینه خرید دستگاه که معادل ۶ میلیارد تومان است ناتوان است، تقاضا داشتیم که این هزینه توسط وزارت بهداشت به هیات امنای ارزی پرداخت شود، که با این درخواست موافقت شده است.

نماینده ایلام در مجلس افزود: همچنین در خصوص بدهی‌های ۲۴ میلیاردی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با معاون وزیر بهداشت رایزنی شده و قرار است مبلغی از این بدهی‌ها پرداخت شود.