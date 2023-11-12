دانشجویان ذخایر نظام و آینده ساز کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی عصر یکشنبه در مراسم جشن ورودی‌های جدید سال تحصیلی دانشگاه پیام نور شهرری که در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای ولاء و با حضور صابری رئیس دانشگاه پیام نور، اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان جدیدالورود برگزار شد، با تبریک قبولی دانشجویان حاضر در آزمون سراسری و موفقیت در ورود به دانشگاه گفت: شما دانشجویان عزیز ذخایر نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و آینده کشور در دستان شما و وابسته به سعی، تلاش و همت شما است.

باب الحوائجی ادامه داد: همواره کلماتی چون دانش و دانشجو برای تفکر، اندیشه، حرکت و پژوهش در راستای بودن و شدن و حرکت در راستای رشد و توسعه انرژی بخش و آرامش بخش بوده است.

وی افزود: شما دانشجویان در وهله اول می‌بایست خود و توانایی‌های خود را جدی گرفته و به این باور دست یابید که شما آینده سازان وطن خود هستید، حرکت آفرینان آینده برای ایجاد رشدی پایدار شما خواهران و برادران گرامی هستید، خودتان را باور داشته باشید و برای آینده با برنامه ریزی و مطالعاتی دقیق حتماً هدف و برنامه مشخصی تعیین نمائید.

معاون استاندار تهران ادامه داد: شما دانشجویان می‌بایست در مرحله اول برای خود برنامه داشته باشید، شما اگر خود را به خوبی بسازید آنگاه می‌توانید در آینده‌ای نزدیک وطن و جامعه را به بهترین شکل ممکن بسازید.

رماندار ویژه شهرستان ری در پایان اضافه کرد: توصیه آخر بنده به شما عزیزان این است که دانشمند باشید، علم و دانش را در خود نهادینه و حامل و مروج آن باشید و تحصیل در دانشگاه را نه برای کسب نمره قبولی و مدرک‌های کاغذی بلکه برای کسب واقعی علم و معرفت دنبال کنید.