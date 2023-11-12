تراز عملکرد مالی شهرداری دزفول در سال ۱۴۰۱ مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجدی نسب عصر امروز یکشنبه در یکصد و نود و هشتمین نشست علنی شورای شهر دزفول با انتقاد از تأخیر زمانی چند ماهه میان تنظیم تا ارسال اصلاح و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری دزفول به شورا اظهار کرد: اصلاح بودجه با تأخیر پنج ماه و تفریغ بودجه با فاصله ۲ ماهه از زمان تنظیم به شورا ارسال شده که انتظار است این نقص در بودجه سال جاری اصلاح شود.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد درآمدهای عوارض اختصاصی سازمان‌های شهرداری دزفول در سال ۱۴۰۱ محقق شده است، افزود: ردیف‌های مشابه در بودجه شهرداری دزفول زیاد است و این موضوع موجب پیچیدگی این بودجه شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دزفول با بیان اینکه پنج درصد کل بودجه شهرداری دزفول در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهی‌های گذشته این شهرداری هزینه شده است، تصریح کرد: تراز عملکرد درآمدی و هزینه شهرداری دزفول در سال ۱۴۰۱ در مجموع مثبت بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دزفول گفت: معاونت مالی شهرداری دزفول در متمم و تفریغ بودجه ۱۴۰۱ این شهرداری کار کارشناسی دقیقی انجام داده که قابل تقدیر است.

به گزارش مهر، در این نشست لایحه دوفوریتی خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی دزفول به ارزش ۴۷ میلیارد ریال از جمله خرید ۲۰ دستگاه ست تنفسی، ۱۰ لوله کامپوزیتی تنفسی، اره بتن بر و چوب بر، مینی فرز، لباس نسوز، سه پایه نجات، دستگاه تخلیه دود و تجهیزات کوهنوردی در این نشست به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر دزفول رسید.

شهرداری دزفول با بیش از ۱۰۰ سال سابقه یکی از قدیمی‌ترین شهرداری‌های کشور است و آتش نشانی دزفول با وسعت و جمعیت عملیاتی زیرپوشش بر اساس استانداردهای جهانی باید حداقل ۱۰ ایستگاه آتش نشانی و ۵۰ خودروی اطفای حریق داشته باشد این در حالی است که این آتش نشانی از نظر تعداد ایستگاه ۵۰ درصد و از نظر تعداد ماشین ۱۰ درصد استانداردها را دارد.

آتش نشانی دزفول دارای پنج ایستگاه فعال است و با این وجود از فقر امکانات اولیه رنج می‌برد.