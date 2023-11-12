تصادفات رانندگی بیشترین عامل مرگ و میر کودکان فسایی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بابک پزشکی در کمیته دانشگاهی مرگ و میر کودکان گفت: نظام مراقبت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه با بررسی علل مرگ کودکان تلاش می‌کند تا با انجام اقدامات مداخله‌ای مرگ و میر کودکان را کاهش دهد.

وی افزود: با مطالعه تاریخچه هر مورد مرگ کودک از زمان دریافت مراقبت‌های کودکی و سپس محل، زمان و شرایط بیماری می‌توان مراقبت‌های کودکی، خدمات اورژانس بین‌راهی و پیش بیمارستانی، خدمات اورژانس بیمارستانی و خدمات بیمارستانی را از نظر کیفیت، کمیت و سهولت دسترسی مورد بررسی قرار داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد: بیشترین عامل مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه فسایی در ۶ ماهه نخست سال جاری، تصادفات بوده است.