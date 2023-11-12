به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبیالله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر خریدوفروش انواع قرصهای روانگردان و مواد مخدر صنعتی و سنتی توسط چند نفر، موضوع سریعاً در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی پس از رصدهای اطلاعاتی و مطمئن شدن از صحتوسقم موضوع با هماهنگیهای قضائی طی دو عملیات جداگانه موفق به دستگیری سه نفر در این رابطه شدند که در بازرسی از محل کسب متهمان تعداد سه هزار و ۳۵۰ عدد قرص روانگردان و مقادیری مواد مخدر سنتی از نوع تریاک شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با اشاره به اینکه متهمان همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: واحدهای صنفی نیز پلمب و متهمان تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
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