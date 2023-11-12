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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۲

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

کشف بیش از ۳ هزار عدد قرص روان‌گردان در خرم‌آباد

کشف بیش از ۳ هزار عدد قرص روان‌گردان در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از کشف ۳ هزار و ۳۵۰ عدد قرص روان‌گردان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر خریدوفروش انواع قرص‌های روان‌گردان و مواد مخدر صنعتی و سنتی توسط چند نفر، موضوع سریعاً در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی پس از رصدهای اطلاعاتی و مطمئن شدن از صحت‌وسقم موضوع با هماهنگی‌های قضائی طی دو عملیات جداگانه موفق به دستگیری سه نفر در این رابطه شدند که در بازرسی از محل کسب متهمان تعداد سه هزار و ۳۵۰ عدد قرص روان‌گردان و مقادیری مواد مخدر سنتی از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه متهمان همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: واحدهای صنفی نیز پلمب و متهمان تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

کد مطلب 5937314

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    نظرات

    • داوودنژاد IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      1 0
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      شیشه سخت ترین روان گردان درجهان. چرا جلوی ساخت و خورده فروش‌های شیشه رانمیگیرید. پدر رشوه بسوزه
    • سمیه IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
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      کمال تشکر و قدردانی خود و هم استانی ها یمان را از سرهنگ قاسمی و همکاران محترمشان را داریم

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