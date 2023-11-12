رها سازی بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی پشت سد حسنلو

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی در این زمینه افزود: آذربایجان غربی یکی از قطب‌های پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی است و یکی از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی تأمین پروتئین مورد نیاز مردم از این بخش است.

وی افزود: ۴۳۰ مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی در استان داریم که عملکرد امسال این واحدها ۱۸ هزار تن است.

شهبازی آذربایجان غربی را سومین استان کشور در تولید و تکثیر ماهیان اعلام کرد و و گفت: در مرکز پلدشت حدود ۶۰ هکتار به تولید و تکثیر ماهی اختصاص دادیم و سالانه حدود ۷ میلیون قطعه بچه ماهی تکثیر و در منابع آبی استان و استان‌های دیگر کشور رها سازی می‌شود.

وی همچنین در خصوص تکثیر ماهیان سرد آبی از نوع قزل آلا گفت: ۵ مرکز تکثیر ماهیان قزل آلا داریم که سالانه حدود ۵ و نیم میلیون قطعه بچه ما هی تولید و در اختیار بهره برداران قرار می‌دهیم.

آذربایجان غربی بیش از ۲۰ منابع آبی برای ماهیان گرم آبی دارد که پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۸ هزار تن ماهی تولید و راهی بازار مصرف شود.