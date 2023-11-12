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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد؛

رها سازی بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی پشت سد حسنلو

رها سازی بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی پشت سد حسنلو

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از رها سازی بیش از یک میلیون قطعه بچه در پشت سد حسنلو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی در این زمینه افزود: آذربایجان غربی یکی از قطب‌های پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی است و یکی از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی تأمین پروتئین مورد نیاز مردم از این بخش است.

وی افزود: ۴۳۰ مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی در استان داریم که عملکرد امسال این واحدها ۱۸ هزار تن است.

شهبازی آذربایجان غربی را سومین استان کشور در تولید و تکثیر ماهیان اعلام کرد و و گفت: در مرکز پلدشت حدود ۶۰ هکتار به تولید و تکثیر ماهی اختصاص دادیم و سالانه حدود ۷ میلیون قطعه بچه ماهی تکثیر و در منابع آبی استان و استان‌های دیگر کشور رها سازی می‌شود.

وی همچنین در خصوص تکثیر ماهیان سرد آبی از نوع قزل آلا گفت: ۵ مرکز تکثیر ماهیان قزل آلا داریم که سالانه حدود ۵ و نیم میلیون قطعه بچه ما هی تولید و در اختیار بهره برداران قرار می‌دهیم.

آذربایجان غربی بیش از ۲۰ منابع آبی برای ماهیان گرم آبی دارد که پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۸ هزار تن ماهی تولید و راهی بازار مصرف شود.

کد مطلب 5937343

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