به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره بین المللی دانشمند برجسته، شهید حاج حسن طهرانی مقدم و گرامیداشت ۷۰ شهید والامقام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
سردار حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که مهمترین واکنش ایران نسبت به اتفاقات اخیر چه خواهد بود گفت: ما اقدامات خود را در سالهای گذشته انجام دادهایم.
وی با اشاره به انتظار ملتها از دولتهایشان گفت: امروز نوبت جهانیان و کشورهای عربی است که پای کار بیایند و به صورت جمعی سخنان جناب آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان را عملی کنند تا بقایای رژیم صهیونیستی نابود شود و رژیم و ملت فلسطین بتوانند کشور خود را به دست آورند و ما هم دیگر شاهد این جنایات نباشیم.
سردار حاجیزاده با اشاره به توانمندیهای انصارالله یمن گفت: انصارالله روز به روز قویتر میشود. توانمندیهای خوبی را به دست آورده است و این توانمندیها هر روز بیشتر میشود. یمنیها تازه شروع کردند و اقدامات مهمتری پیش روی آنان است.
نظر شما