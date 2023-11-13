برنامه سند تحول، تربیت افرادی همچون شهید طهرانی مقدم است

به گزارش خبرنگار مهر رضا مراد صحرایی در کنگره یادواره شهید طهرانی مقدم با درود به روان شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای دانش آموز گفت: کنگره‌ای به نام شهید طهرانی مقدم علاوه بر گرامی‌داشت وی، یک کنگره علمی است. علم همراه با زهد و تقوا است که علم وی را شاخص می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: به عنوان کسی که در وزارت آموزش و پرورش پیگیر سند تحول است می‌گویم که در این سند ویژگی‌های یک دانش آموز مسلمان و حق طلب آمده است دانش آموزی که تربیت اسلامی به دنبال اوست.

صحرایی با اشاره به اینکه هر انقلاب به دنبال چیزی است گفت: انقلاب اسلامی ما از همه نظر با دیگر انقلاب‌ها متفاوت بوده است گاهی انقلاب‌ها به دنبال قدرت و ثروت هستند اما انقلاب اسلامی ما چنین نبوده است. بعد از جنگ هم انقلابیون ما با تداوم دشمنی‌های بی‌سابقه مواجه بودند.

صحرایی با طرح این سوال که علت دشمنی مداوم دشمنان با انقلاب اسلامی چیست گفت: انقلاب اسلامی به دنبال تربیت انسان است. ما انقلاب کردیم که انسان تراز تربیت کنیم و این انسان با تربیت عالی و شجاع باشد که به دنبال قدرت و ثروت برود.

وی با اشاره به انتفاضه مردم مظلوم فلسطین گفت: امروز اثر شهید طهرانی مقدم را می‌توانیم در جهان ببینیم. انتفاضه‌ای که از سنگ شروع شد امروز با موشک مقاومت می‌کند و رژیمی که در ۶ روز طومار کل کشورهای عربی را پیچید؛ در ۳۷ روز هنوز بر باریکه کوچکی مسلط نشده است.

صحرایی با اشاره به دست نوشته‌های شهید طهرانی مقدم گفت: اگر بخواهم امروز امانت را گرامی بداریم باید دانش آموزان را به نوعی تربیت کنیم که شبیه شهید طهرانی مقدم صلح طلب و شجاع شوند. برنامه سند تحول تربیت افرادی همچون شهید همت و شهید طهرانی مقدم است اما متأسفانه ما این برنامه سند تحول را کنار گذاشتیم و جنس بنجل خارجی را برای آموزش دانش آموزان گرفتیم.

صحرایی افزود: وای بر ملتی که الگو ندارد. ما از این نظر غنی و دستمان باز است بسیاری از ملت‌ها الگو ندارند و الگو می‌سازند اما متأسفانه ما الگوهای خود را به خوبی به جهانیان معرفی نکردیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز جنگ، جنگ روایت و اراده است، گفت: ما باید شهید طهرانی مقدم را آن گونه که هست مظلوم پرور و ظالم ستیز به دنیا معرفی کنیم. شهید سلیمانی برای صلح می‌جنگید اما دشمن روایت دیگری از او معرفی می‌کند و ما باید بخشی از تلاش خود را برای زدودن روایت دشمن صرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما در کتاب‌های درسی باید شهید طهرانی مقدم را آن گونه که هست به جهانیان و به دانش آموزان معرفی کنیم.