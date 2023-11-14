به گزارش خبرنگار مهر، هیات اجرایی یکی از مهمترین ارکان چهارگانه کمیته ملی المپیک و شاید هم مهمترین آن است که مصوباتش به نوعی چارچوب کار را مشخص و برای فعالیت های این کمیته و حتی اهداف ورزش در بعد آسیایی و المپیکی طراحی مسیر می کند.

اهمیت هیات اجرایی و مصوباتش

به همین منظور ۱۳ عضو هیات اجرایی هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند تا از کلی ترین موضوعات مرتبط به کمیته ملی المپیک گرفته تا جزئی ترین آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در قالب مصوبه، برای ورزش و حداقل بخش مرتبط به این کمیته حکم کنند.

به واسطه ماموریتی که کمیته ملی المپیک برای تشکیل و آماده سازی کاروان اعزامی به بازی های آسیایی و المپیک دارد و این بازی ها هم مهمترین و اصلی ترین متر و معیار جهت ارزیابی واقعیت ورزشِ محسوب می شوند، اهمیت هیات اجرایی و مصوباتش نمود و جلوه بیشتری پیدا می کند این در حالی است که برخی اختلافات و کشمکش های فردی، جلسات اخیر این ترکیب و حتی خروجی آنها را به حاشیه کشانده است.

هیات اجرایی، نشست ها و مصوباتش از اهمیت زیادی در ارکان کمیته ملی المپیک برخوردار است

بحث و جدل به دلایلی خارج از شرح وظیفه و اختیارات

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دوره مدیریت فعلی تاکنون برگزارکننده ۲۸ نشست بوده است. هر یک از این نشست ها بر اساس دستورالعمل از پیش تعیین شده برگزار شده است، شاید برخی از آنها بدون نتیجه مشخص و مصوبه قابل بیانی تمام شده باشند اما قدر مسلم هیچ یک خالی از بحث و بررسی در مورد یک یا چند موضوع نبوده اند.

تفاوت دیدگاه جزو لاینفک مذاکره و گفت و گو به حساب می آید کما اینکه زمان بَر بودن همین مذاکره ها و گفت و شنودها باعث بی نتیجه ماندن برخی نشست ها شد اما آنچه امروز محل تامل شده، مناقشه هایی است که اتفاقا خیلی هم زود به بیرون از هیات اجرایی دَرز پیدا می کند.

شاید نیاز به مرور و یادآوری و حتی تشریح جریان نباشد که سفر یکی از اعضای بدون رشته هیات اجرایی به بازی های آسیایی بهانه شد تا یکی از نشست های اخیر با اختلاف نظر تند میان حاضران سپری شود، هفته گذشته هم انتقاد یکی از اعضا نسبت به بودجه تخصیصی به فدراسیونش، محل مناظره شد که البته موضوع بازهم میان اعضا باقی نماند.

اما آنچه این بحث و جدل ها و حاشیه های ایجاد شده از آنها را تیره تر می کند اینکه مسائل فردی و شخصی اعضای هیات اجرایی منجر به حواشی اینچنینی شده است نه وظایف و اختیارات آنها.

اساسنامه کمیته ملی المپیک در ماده ۱۷ که مربوط به «وظایف و اختیارات هیات اجرایی» می شود، ۸ وظیفه برای اعضا تشریح کرده است اما دلیل مجادله و مشاجره های اخیر ارتباطی به این وظایف و اختیارات نداشته است و این یعنی حاشیه سازی به خاطر مسائل ثانویه.

شرایط موجود در هیات اجرایی می تواند لطمات زیادی را متوجه کمیته ملی المپیک و اهدافش کند اگر محمود خسروی وفا ورود به موقعی نداشته باشد

لزوم ورود سریع و مستقیم رئیس

اصل ماجرا این است که «برخی اعضای هیات اجرایی در نشست‌های اخیر مسیری را در پیش گرفته‌اند که قطعا ادامه آن، به شاکله اصلی این هیات و خروجی که باید برای ورزش قهرمانی داشته باشد، آسیب می‌زند.»

این در حالی است که به گفته محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، در یکی از آخرین نشست های ستاد عالی پیش از بازی های آسیایی، وزیر ورزش تاکید داشته که از این پس مصوبات هیات اجرایی بدون دخل و تصرف ملاک عمل خواهد بود.

همین موضوع هم اهمیت هیات اجرایی و فعالیت های آن را بازگو می کُند، بنابراین اینکه بعد از هر نشست هیات اجرایی خبری مبنی بر مشاجره ‌و بگو مَگو دست به دست شود صورت خوشی ندارد. درست است که همه اعضا درگیر این بحث و جدل ها نیستند و فقط دو سه نفر پای ثابت اختلاف نظرها و حواشی حاصل از آن هستند، اما ادامه این روند قطعا به صلاح کمیته نیست.

بهتر است رئیس کمیته ملی المپیک که ریاست نشست های هیات اجرایی را هم‌ عهده دار است، هر چه زودتر مدیریت لازم برای پایان دادن به این اختلافاتِ بدون دلیل را اعمال کند به خصوص که ادامه آن نتیجه ای ندارد جز برهم‌ زدن تمرکز هیات اجرایی و به چالش کشیده شدن کمیته ملی المپیک در آستانه بازی های المپیک و تصمیم‌گیری های مهم برای این بازی ها.