محورهای رایزنی سردار رادان با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح در عراق امروز دوشنبه میزبان احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او بود.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار، راه‌های مختلف همکاری بین عراق و ایران درخصوص حفظ امنیت داخلی و پیگرد جرایم سازمان یافته را بررسی کردند.

السودانی و سردار رادان بر هماهنگی امنیتی دوجانبه در پرونده‌های کنترل مرز و مبارزه با قاچاق مواد مخدر که چالش مشترک دو کشور محسوب می‌شود، تاکید کردند.

نخست وزیر عراق در این دیدار بر اهمیت همکاری میان پلیس دو کشور برای اجرای قانون و گسترش امنیت و ثبات در راستای تقویت شراکت، تبادل تجاری و انسجام در پرونده‌های اقتصادی مختلف تاکید کرد.