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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۹

جام جهانی تکواندو؛

شکست بانوان برابر چین/ فردا مبارزه مردان در برابر کره

شکست بانوان برابر چین/ فردا مبارزه مردان در برابر کره

رقابت های جام جهانی تیمی صبح امروز در کره جنوبی آغاز شد و تیم تکواندو بانوان ایران در نخستین مبارزه برابر چین بازنده از میدان خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز سه شنبه ۲۳ آبان ماه با مبارزه تیم‌ها در بخش بانوان و با حضور ۷ تیم برزیل، چین، ساحل عاج، کره جنوبی (میزبان)، مکزیک، مراکش و تیم ملی کشورمان آغاز شد. که تیم ملی ایران با قرعه‌ای دشوار در نخستین مبارزه خود به مصاف چین رفت و در یک مبارزه نزدیک شکست خورد و حذف شد.

تیم ملی ایران با ترکیب ملیکا میرحسینی، یلدا ولی نژاد، تینا مدانلو و با هدایت محروز ساعی در این دیدار به میدان رفت و در یک مبارزه‌ای نزدیک ۱۴۰ بر ۱۳۵ و ۱۵۰ بر ۱۳۵ نتیجه را به رقیب قدرتمند خود واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در ادامه این مسابقات فردا چهارشنبه ۲۴ آبان ماه در مسابقات در بخش تیمی آقایان، تیم ایران با ترکیب میرهاشم حسینی، امیرمحمد بخشی و ابوالفضل عباسی ابتدا تیم کره جنوبی را پیش رو دارد و در صورت برتری با برنده دیدار تیم‌های مراکش یا برزیل پیکار می‌کند.

این دوره از مسابقات تا روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه در سالن «کنیتکس» شهر گویانگ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5938460

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