شکست بانوان برابر چین/ فردا مبارزه مردان در برابر کره

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز سه شنبه ۲۳ آبان ماه با مبارزه تیم‌ها در بخش بانوان و با حضور ۷ تیم برزیل، چین، ساحل عاج، کره جنوبی (میزبان)، مکزیک، مراکش و تیم ملی کشورمان آغاز شد. که تیم ملی ایران با قرعه‌ای دشوار در نخستین مبارزه خود به مصاف چین رفت و در یک مبارزه نزدیک شکست خورد و حذف شد.

تیم ملی ایران با ترکیب ملیکا میرحسینی، یلدا ولی نژاد، تینا مدانلو و با هدایت محروز ساعی در این دیدار به میدان رفت و در یک مبارزه‌ای نزدیک ۱۴۰ بر ۱۳۵ و ۱۵۰ بر ۱۳۵ نتیجه را به رقیب قدرتمند خود واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در ادامه این مسابقات فردا چهارشنبه ۲۴ آبان ماه در مسابقات در بخش تیمی آقایان، تیم ایران با ترکیب میرهاشم حسینی، امیرمحمد بخشی و ابوالفضل عباسی ابتدا تیم کره جنوبی را پیش رو دارد و در صورت برتری با برنده دیدار تیم‌های مراکش یا برزیل پیکار می‌کند.

این دوره از مسابقات تا روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه در سالن «کنیتکس» شهر گویانگ ادامه خواهد داشت.