۷ کرسی یونسکو در دانشگاه تهران ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی برگزار شد گفت: از ۱۷ کرسی یونسکو در کشور، ۷ کرسی آن در دانشگاه تهران ایجاد شده است که از آن جمله می‌توان به کرسی‌های آموزشی فنی و مهندسی، بازیافت آب، تحقیقات بین‌رشته‌ای در دیابت، کارآفرینی، سلامت اجتماعی، فرهنگ و فضای مجازی و کرسی معماری اشاره کرد.

امین‌زاده افزود: ۷ نفر از اساتید دانشگاه تهران دبیری این کرسی‌ها را بر عهده دارند و سازمان بین‌المللی یونسکو، این افراد را به رسمت شناخته است.

وی عدم پذیرش درخواست ایجاد کرسی انرژی‌های پاک در دانشگاه تهران را یک نمونه از مصادیق آپارتاید علمی برشمرد و ادامه داد:همیشه تصور بر این است که تبعیض در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و کمتر از تبعیض در حوزه علمی صحبت می‌شود؛ ولی از آنجایی که در جریان جهانی و گردش بین‌المللی علم هر نوع تبعیض و آپارتایدی منتهی به تنش و خشم ملت‌ها می‌شود، آپارتاید علمی نیز می‌تواند در ملت‌ها ایجاد واکنش کند. بنابراین لازم است جهان توسعه‌ یافته برای آنکه بیشتر به خطر نیفتد، از این آپارتاید و تبعیض نژادی دست بردارند.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران با اشاره به موانع چاپ مقالات علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و حضور در کنفرانس‌ها و مبادلات علمی و فناوری، از موانع به عنوان آپارتاید علمی برشمرد و اظهار داشت: گاهی اوقات این تبعیض و آپارتاید را مشاهده می‌کنیم اما واقعاً در رابطه با این آپارتاید و این تبعیض آیا باید جمهوری اسلامی ایران متوقف شود؟ و آیا حقی برای کشورها برای تبعیض و تحریم گردش منابع علمی وجود دارد؟

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره رشد تولید علم ایران، گفت: بر اساس آمارها سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی ۱۳ برابر سطح متوسط جهانی شد که این سرعت برای اینکه دچار عقب‌ماندگی علمی نشویم باید ادامه یابد.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که امکان پیشرفت علمی و ارتقای منابع انسانی و طبیعی ایران رجزخوانی نیست و واقعیتی است که خود غربی‌ها به آن اذعان دارند.مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ فرمودند که توقف حرکت علمی ایران، هدف دشمن است و باید مراقب بود که به نام پیوستن به خانواده جهانی که عناصر این خانواده جهانی و مقررات حاکم بر این خانواده را همگی غربی‌ها تعیین می‌کنند، بازتولید فرهنگ وابستگی نباشد.

وی افزود: این به معنای این است که این طور نباشد که بخواهیم به نام تعامل علمی در زمینی بازی کنیم که عناصر و مقررات آن را دیگرانی که دوست ما نیستند، تعریف کرده باشند.

معاون بین الملل دانشگاه تهران گفت: برخی بر این باورند که چون ایران را دوست داریم درباره پیشرفت‌های علمی آن صحبت می‌شود ولی اخیراً در نشست‌های بین‌المللی که در دانشگاه تهران حضور یافتند اذعان داشتند که وضعیت علمی استادان ایرانی دررتبه‌بندی‌های جهانی بسیار بالا است.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران با طرح این پرسش که تکلیف بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی چیست؟ گفت: بعد از منشور سازمان ملل و میثاق‌های سال ۱۹۶۶ حقوق بشر، اسناد سازمان بین‌المللی یونسکو حاوی حق آموزش و الزام دولت‌ها برای تبادلات علمی عادلانه است. به این معنا که اگر زمانی کیفرخواستی برای گرفتن حق‌مان در این زمینه داشته باشیم، در این کیفرخواست مرحله به مرحله باید این اسناد را ذکر کنیم.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران همچنین با بیان اینکه دانشگاه تهران تلاش می‌کند تا در رتبه‌بندی نظام‌های جهانی QS، شانگهای، تایمز و یو اس نیوز رتبه بین‌المللی خود را ارتقا دهد، گفت: رتبه دانشگاه در کیواس ۳۶۰، در تایمز رتبه ۴۵۰، در شانگهای ۴۰۱ و در رتبه‌بندی یو اس نیوز در رتبه ۳۲۹ قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: منظور از ارائه این آمارها این است که می‌خواهم عنوان کنم ما نایستادیم و متوقف نیستیم و در حال جلو رفتن هستیم و عزم جامعه علمی کشور این است که آپارتاید علمی را خنثی کند و به سوی اعتلای علم و دانش و اخلاق و صلح و امنیت گام بردارد.